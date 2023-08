Speciale bagno: Pucciplast, meno acqua più efficienza

Le cassette in formato ridotto che consentono di scaricare 6 litri, oppure 3 nella versione a doppio tasto, sono un classico sempreverde della produzione Pucci.

Un classico che oggi è diventato ancora più utile e d’attualità poiché il risparmio dell’acqua è una scelta consapevole ed etica praticata da una fetta sempre più ampia della popolazione.

Scaricare tante volte al giorno 6 litri, o addirittura 3, invece di 9 litri consente un risparmio idrico ed anche economico sostanziale, senza perdere nulla in funzionalità.

La cassetta Pucci 6 litri si è evoluta e diversificata nel corso del tempo inglobando le principali innovazioni della storia Pucci.

Oggi è quindi disponibile nella versione Sara (6litri) e in quella Eco a doppio tasto (6-3 litri), che rende davvero minimo lo spreco dell’acqua.

Trovate la 6 litri anche pre-montata sui sistemi Rapido (dentro o davanti a pareti in muratura) e Modulo (davanti a pareti in muratura o cartongesso), che permettono un’ installazione facile e veloce in ogni contesto.

Anche le cassette speciali per i servizi a uso pubblico di alberghi ecc. presentano la versione a 6 litri: è infatti disponibile la Sara Pneu a pulsante pneumatico, anche nei sistemi Rapido e Modulo.

Le cassette 6 litri Pucci rappresentano bene la filosofia dell’azienda, che coniuga tradizione e innovazione, mettendo sempre al primo posto le esigenze di utenti

e installatori e le loro possibilità di scelta.