Speciale bagno: Mapei, il bagno asciutto in tempo record

Mapelastic AquaDefense, la membrana liquida elastica pronta all’uso e totalmente priva di solventi. Si stende a rullo, pennello o spatola, asciuga in poche ore, e si trasforma in una guaina elastica su cui applicare il rivestimento preferito

Impermeabilizzare ambienti umidi come bagni, docce, lavanderie e saune, prima della posa dei rivestimenti, è di fondamentale importanza per prevenire infiltrazioni e garantire un intervento sicuro e duraturo.

Proprio per questo Mapei propone Mapelastic AquaDefense, la membrana liquida elastica pronta all’uso e totalmente priva di solventi.

Applicazione semplice della membrana liquida

Il prodotto si presenta come una pasta monocomponente di colore celeste ad asciugamento estremamente rapido, tanto da trasformarsi in una guaina elastica su cui applicare, dopo poche ore, il rivestimento in ceramica, pietra o mosaico prescelto.

Mapelastic AquaDefense si stende con facilità grazie all’utilizzo di un rullo a pelo lungo, pennello o spatola su superfici orizzontali, inclinate e verticali. Inoltre, può essere applicato su diverse tipologie di supporti come calcestruzzo, massetti cementizi o a base di leganti speciali, intonaci cementizi, cartongesso per uso interno o rivestimenti esistenti.

Alte prestazioni di Mapelastic Aquadefense

Un’altra proprietà importante di questa soluzione è la sua elasticità, che permette di sopportare i normali movimenti di dilatazione e ritiro del substrato dovuti agli sbalzi di temperatura e alle vibrazioni.

Pavimentazioni e rivestimenti impermeabilizzati con il prodotto Mapelastic AquaDefense, posati in opera con gli adesivi Mapei di classe C2F e stuccati con Ultracolor Plus Zero possono essere sottoposti al traffico pedonale dopo solo circa 12 ore dall’inizio dei lavori

di Sara Giusti