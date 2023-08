Speciale bagno: Fiv, così il caldo è anche design

La gamma Figuresse punta sul comfort e sull’aspetto estetico di qualità. I radiatori nella versione elettrica possono essere alimentati in combinazione con pannelli fotovoltaici. Ogni modello presenta caratteristiche speciali per adattarsi agli ambienti domestici.

Più comfort in bagno se la temperatura è quella giusta. Ma non solo: anche l’occhio deve essere soddisfatto. Attenzione, quindi, alla scelta del design. Due aspetti che Fiv ha affrontato con la gamma Figuresse, radiatori per il bagno che riservano grande attenzione al design.

Gli elementi possono così rispondere alle richieste del cliente orientato a un’alta qualità estetica, in abbinamento o in alternativa ai sistemi radianti, oltre che al comfort. La gamma di radiatori Figuresse elettrici si sposa perfettamente con ambienti moderni, in cui l’intera casa è riscaldata con un impianto a pavimento a bassa temperatura, ma dove, nel bagno, si rende necessaria una soluzione di riscaldamento che sia veloce e flessibile.

La scelta

I modelli elettrici risolvono spesso anche problemi nei progetti di ristrutturazione di ambienti come la mansarda, dove di solito il riscaldamento centralizzato non è disponibile. In combinazione con moduli fotovoltaici permettono di utilizzare l’energia autoprodotta.

Fiv presenta una vasta gamma di modelli dalle forme accattivanti e insolite, disponibili in versioni idronica, elettrica o combinata con possibilità di scelta tra tre colori di tendenza: bianco, nero corvino opaco e grigio antracite opaco.

Ellipse. Con una forma fuori dall’ordinario, Ellipse cattura l’attenzione in ogni ambiente. Questo radiatore dal design ellittico si allontana dalle solite curve e profili tradizionali, e porta in una dimensione completamente nuova il design del bagno. Il radiatore viene fornito completo di maniglione porta asciugamani.

Impulse. Questo scaldasalviette ha un design dirottura e non segue le linee rette. Con la sua forma ondulata crea nuovi impulsi per il design di qualsiasi bagno e porta a possibilità imprevedibili. Il radiatore viene fornito con un pratico maniglione porta asciugamani.

Bar E. Con il suo design orizzontale, sembra un maniglione porta asciugamani e sorprende con la sua funzione riscaldante. In combinazione con il riscaldamento a pavimento, questo radiatore fornisce un bagno piacevolmente caldo ed è l’elemento giusto per il preriscaldamento e l’asciugatura rapida degli asciugamani. È disponibile solo in versione elettrica, da 60 o 120 Watt, e si attiva premendo un semplice tasto.

di Paolo Caliari