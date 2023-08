Speciale bagno: Comes, un bagno romantico

Le nuove tecnologie rendono le carte da parati totalmente impermeabili e resistenti all’acqua.

Una stanza da bagno che ricorda un intimo rifugio dove godersi attimi di relax. Lo studio Gruppo 6/1 ha progettato uno spazio dai toni neutri, impreziosito da dettagli che caratterizzano l’intero ambiente. L’utilizzo della carta da parati a rivestimento è ciò che attira maggiormente l’attenzione: le nuove tecnologie rendono le carte da parati totalmente impermeabili e resistenti all’acqua, con la possibilità di avere infinite decorazioni anche negli ambienti umidi.

Il colore bianco funge da fil rouge per l’intera composizione; lo troviamo declinato in più modalità: dal decoro dei rivestimenti, ai sanitari, fino alla rubinetteria. La rubinetteria ha una forma morbida, che riprende quella della vasca free standing, vera protagonista della stanza.

Il mobile contenitivo e con lavabo integrato è in palette con il colore della carta da parati. Anche lo specchio, retroilluminato, riprende la silhouette accogliente degli altri elementi del bagno, a riconferma di un progetto studiato nei minimi particolari.

Ambienti bagno che ricordano il passato

Una finitura che ritorna dal passato e conquista la decorazione moderna grazie al suo pattern sofisticato e sempre attuale. Solitamente utilizzata per pavimenti interni o di terrazzi, in questo progetto la troviamo inserita su parete in verticale, a decorare un piccolo ambiente bagno. La texture richiama tonalità fredde, che variano dal nero al bianco passando per varie scale di grigio e beige.

L’ambiente viene scaldato dalla presenza del pavimento in rovere naturale: un piccolo listello progettato con una posa a spina italiana, per onorare la nostra tradizione artigiana. La rubinetteria in acciaio è minimale ed estremamente elegante e si sposa alla perfezione con le cromie della graniglia.

La scelta dell’architetto Eleonora Bigelli di selezionare sanitari opachi regala allo spazio un’immagine molto sofisticata, che lo rendono non convenzionale. Il mobile bagno ha forme molto pulite e nette, e anche qui i colori si accostano perfettamente ai rivestimenti. Tutta la stanza è inondata di luce naturale, grazie all’ampio infisso che troviamo nella zona doccia. Questa luce ci permette di leggere perfettamente i materiali che compongono il bagno.

Iconiche piastrelle firmate Fornasetti

Una stanza che dialoga tra passato e futuro, grazie all’utilizzo delle iconiche piastrelle firmate Fornasetti. Il bagno è stato costruito su un gioco alternato di bianco e nero, che ogni tanto lascia spazio a qualche accenno di rosso, un colore deciso e adatto alle personalità più dinamiche.

Grande protagonista di questo bagno è ovviamente il design e la storia che accompagnano le piastrelle firmate Fornasetti. Sono state inserite in maniera sapiente, esaltando lo spazio doccia e contemporaneamente creando un angolo di privacy all’interno del bagno.

La scelta di inserire sanitari lucidi e la rubinetteria cromata valorizza ancora di più i rivestimenti e quindi l’intero ambiente. La forma del mobile e degli accessori è rigorosa e molto pulita, quasi a non concedere altre distrazioni. Tutti prodotti sono stati forniti da Comes.