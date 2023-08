Speciale bagno: Bigmat Canciosi, il bello tra stile moderno e vintage

Motivi, forme, colori, con un dettaglio inaspettato che porti verso una spiccata sensibilità verso il bello. Questo è il concept che la cliente Erminia di BigMat Cianciosi voleva per la sua casa, in un sofisticato continuum tra architettura e storia.

L’azienda Cianciosi di Termoli ha messo mano al progetto di ristrutturazione per questa dimora estremamente signorile per darle un aspetto contemporaneo, ma al tempo stesso eclettico.

Alcuni elementi storici sono stati conservati, come le stratificazioni a soffitto, altri modificati, creando così un dialogo diretto tra il gusto classicheggiante tipico degli anni Trenta e quello moderno del grande open space.

Lo studio dei materiali è stato fondamentale per esaltare il mood dell’abitazione, prova ne è il pavimento Capraia Ariostea, effetto marmo, maxi-formato, posato su tutta la superficie utile, rivestimento del bagno compreso. Ciò ha consentito di far risaltare gli arredi in decor che la cliente ha voluto conservare.

Nel piccolo bagno di rappresentanza della zona giorno è stato proposta la parete lavabo come elemento attrattivo su cui focalizzare lo sguardo e l’attenzione, le grandi lastre, grazie alla minor presenza di fughe, offrono una visione di insieme paragonabile all’uniformità data dalla carta da parati.

Sulla parete frontale è stato posizionato un lavabo minimal, con una rubinetteria coordinata creando leggerezza e simmetria.