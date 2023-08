Speciale bagno: Baumit, nuova suite per la posa della ceramica

Qualità, estetica, protezione dall’umidità ed elevate prestazioni. Un poker di caratteristiche che Baumit offre ai professionisti della posa grazie alla gamma Baumacol, prodotti per la piastrellatura che spaziano dai primer agli adesivi, dai fuganti colorati ai sigillanti elastici.

La gamma si è recentemente ampliata con due nuove soluzioni, Baumacol FlexUni Gel e Baumacol FlexTreme, sviluppate attraverso una costante e intensa attività di ricerca nel Viva Research Park e nei laboratori Baumit.

Eccellente lavorabilità di Baumacol

Il nuovo Baumacol FlexUni Gel, con innovativa tecnologia gel, rappresenta il nuovo standard degli adesivi per la piastrellatura in ceramica e pietra naturale. Più semplice e flessibile nell’applicazione, si adatta a ogni esigenza: da viscoso a cremoso fino a più fluido, senza perdere adesione.

Baumacol FlexUni Gel con la sua lavorabilità e l’asciugatura rapida e omogenea, garantisce una lavorazione veloce e sicura su tutti i sottofondi. È un prodotto ideale per la posa di piastrelle da parete in ceramica e mosaico a pavimento, piastrelle in pietra fine e pietra naturale, per interno ed esterno.

Soluzioni adesive e rivestimenti

Baumacol FlexTreme è la soluzione adesiva professionale di alta gamma per sottofondi molto esigenti.

Si tratta di un adesivo estremamente flessibile, sia per esterni che per interni, ideale per l’incollaggio di rivestimenti e pavimenti in ceramica di diversi formati e per tutti i tipi di ceramica e pietre naturali, dalle piastrelle sottili in pietra ai mosaici fino ai grandi formati, anche con sottofondi a bassissimo assorbimento.

Classificato come C2TE S2, Baumacol FlexTreme è studiato per ridurre le sollecitazioni e favorire la resistenza ai carichi statici

Baumit Baumacol è una gamma completa di prodotti dai primer agli adesivi, dai fuganti colorati ai sigillanti elastici per la piastrellatura professionale.

I prodotti del sistema Baumacol sono armonizzati in maniera ottimale e rispondono a qualsiasi esigenza realizzativa, anche per piastrelle di grande formato e dove sono richieste prestazioni elevatissime di lavorabilità prolungata nel tempo.

I prodotti della linea Baumacol offrono la corretta protezione dall’umidità e arredano con personalità gli ambienti

Sono 3 le caratteristiche più importanti: tecnologie innovative, eccellente lavorabilità e per tutti i tipi di piastrelle.

di Anna Molentini