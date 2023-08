Rivendite Canton Ticino: Somazzi, rapporti stretti con l’edilizia Italiana

Risponde la famiglia Somazzi

Secondo l’Indice costruzioni di Credit Suisse e della Società Svizzera degli Impresari Costruttori il 2022 è stato un anno caratterizzato da una attività edilizia stabilmente elevata. Siete d’accordo? Qual è la situazione ora in Svizzera e nello specifico in Canton Ticino?

Siamo d’accordo sull’andamento positivo. In quanto azienda operante nel settore edile, possiamo confermare che il 2022 è stato un anno caratterizzato da un’intensa attività lavorativa. Nonostante l’oscillazione dei prezzi, l’attività edilizia è stata infatti costantemente in crescita.

Complessivamente, ciò che a oggi abbiamo potuto osservare è una crescita per quanto concerne le opere stradali e il genio civile e una leggera flessione nell’ambito residenziale. Ristrutturazioni ed efficientamento energetico degli edifici sono invece un trend in crescita sia per quanto riguarda la realizzazione di cappotti che per quanto concerne le finiture.

Che cosa prevedete per il 2023?

In generale, per quest’anno prevediamo una parziale stabilizzazione dei prezzi e, in particolare, una continua crescita aziendale che include un ampliamento sia verso nuove gamme di prodotto che verso nuovi mercati, per esempio con la commercializzazione dei prodotti di nostra produzione, presso la fabbrica di pitture Edinthon, a oggi l’unica presente in tutto il Ticino.

I costi di produzione stanno esplodendo a causa degli aumenti dei costi di molti materiali da costruzione e dell’energia: come si sta evolvendo la situazione in Svizzera e quali ripercussioni sta avendo sulla vostra attività?

Negli ultimi tempi abbiamo potuto osservare anche noi un incremento dei prezzi dovuto principalmente all’aumento dei costi energetici. Di conseguenza, una delle ripercussioni che notiamo è un adeguamento del metodo di lavoro degli uffici acquisti dovuto proprio alla costante oscillazione dei prezzi. Ciò comporta, a differenza di quanto avveniva prima, una sempre più evidente transizione verso una quotazione giornaliera.

La formazione professionale è uno dei fattori di successo su cui può contare l’edilizia svizzera, ma nel settore si avverte sempre più una carenza generale di manodopera. È una situazione che riguarda anche il Canton Ticino?

Confermiamo. La formazione propedeutica è uno dei punti di forza del settore e del Paese in generale, ma la carenza di manodopera è un fenomeno osservabile in tutto il Ticino ormai da tempo, una dinamica riscontrabile anche all’interno delle varie associazioni di settore. Fortunatamente il territorio può sopperire a questa mancanza con l’ingaggio di manodopera fortemente qualificata proveniente dalle zone di confine.

Parliamo di sostenibilità: quanto il tema è percepito nel vostro business quotidiano?

La sostenibilità è certamente un tema vivo, ormai giunto anche alle nostre latitudini. Mentre la direzione è chiara e la volontà è certa, l’applicazione risulta ancora un po’ complessa. Nonostante ciò, siamo sempre alla ricerca di prodotti ecosostenibili e perseguiamo già da anni una politica attenta ai temi di sostenibilità etica e ambientale, in ottica di responsabilità sociale d’impresa, per esempio, alimentiamo il nostro magazzino principale con un impianto fotovoltaico che copre una superficie di circa 1.800 metri quadrati.

Restando in tema, abbiamo inoltre avviato la commercializzazione di un sistema fotovoltaico per tetti piani e a falde oltre alla produzione, già attiva, di pitture e prodotti sostenibili presso la fabbrica Edinthon. La politica è inoltre sempre quella di preferire prodotti provenienti da zone limitrofe e che siano sostenibili, ovvero non legati al petrolio, quando ciò risulta possibile. In aggiunta, in passato abbiamo anche intrapreso campagne che andassero a compensare le nostre emissioni di Co2 attraverso la piantumazione di vegetazione.

In Svizzera ci sono incentivi come i bonus italiani per riqualificare? Se sì, funzionano?

In Svizzera esistono incentivi per la riqualificazione degli edifici come in Italia, ma con una formulazione differente. Nello specifico, la Confederazione sovvenziona le opere di efficientamento energetico e termico in misura degli interventi che sono realizzati. Viene corrisposto un incentivo in base al tipo d’intervento.

Come vanno le vostre relazioni commerciali con l’Italia? Sul totale dei vostri acquisti quanta parte riguarda fornitori italiani?

Le nostre relazioni commerciali con l’Italia sono certamente positive. Acquistiamo molto materiale e, data la forte domanda, a partire dallo scorso anno, abbiamo avviato anche un’attività di commercializzazione dei nostri prodotti Edinthon nel Paese. Il settore edile ticinese ha un rapporto imprescindibile con la Lombardia, sia dal punto di vista della manodopera che dei materiali.

Sono intervenute novità nella vostra azienda nell’ultimo anno?

Certamente, è stato un anno caratterizzato dall’acquisizione di nuovi talenti dalle competenze specifiche. Nei prossimi tempi, si andranno a concretizzare tante altre iniziative aziendali di varia natura, tra cui la commercializzazione anche nella Svizzera interna dove abbiamo già presentato alcuni dei prodotti più innovativi della nostra gamma in occasione della fiera Appli Tech di Lucerna.

Quali sono i prodotti più richiesti e quali sono invece in calo?

Fortunatamente possiamo affermare di assistere a una costante crescita per quanto riguarda tutta la nostra proposta sia di prodotti che di servizi, senza evidenza di specifici cali. Possiamo comunque affermare che uno dei trend in crescita è certamente quello delle costruzioni alternative, come quelle in legno, che stanno acquisendo sempre maggiore importanza nella regione. È in arrivo in azienda un nuovo macchinario dedicato alla lavorazione del legno, il centro di lavoro a controllo numerico per la lavorazione di travi e pareti.

Ragione sociale completa: Somazzi Dario materiali da costruzione SA

Anno di fondazione: 1982

Sede legale: Via Maito 20 – 6804 Bironico

Sito internet: www.somazzi.ch

Email: info@somazzi.ch

Numero punti vendita: 3

Indirizzi punti vendita: Via Maito 20 – 6804 Bironico (Lugano); Via Stazione 15 – 6532 Castione (Bellinzona); Via al Fiume 7 – 6807 Taverne (Lugano)

Numero showroom: 2

Magazzino: 5.500 mq coperti; 7.000 mq scoperti

Titolare: Famiglia Somazzi, Altre aziende di proprietà: Edinthon SA (www.edinthon.ch); Lab finiture d’interni SAGL (www.lab-finiture.ch)