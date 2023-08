Rivendite Canton Ticino: Edilgroup, una nuova realtà per l’edilizia di oggi

Rispondono i titolari Wullschleger, Ghielmi e Taiana

Il 2022 è stato un anno caratterizzato da una attività edilizia elevata. Qual è la situazione ora in Svizzera e nello specifico in Canton Ticino?

Per quanto riguarda il 2022, sono ancora numeri in crescita, almeno a livello nominale, nel senso che sono in gran parte legati all’aumento dei prezzi e all’inflazione. Alcuni grossi cantieri sono in fase di chiusura e pertanto il 2022 e l’inizio del 2023 sono stati caratterizzati da un mercato stabile o in leggera crescita.

Purtroppo, negli ultimi anni tra pandemia, guerra, inflazione e via dicendo, non c’è stata molta stabilità, credo che nel prossimo periodo ci sarà un rallentamento dovuto anche dal rialzo dei tassi di interesse.

Che cosa prevedete per il 2023?

La nostra percezione è di un rallentamento delle nuove domande di costruzione e dei nuovi progetti, anche legata all’incertezza causata dall’aumento delle materie prime e dei tassi d’interesse. I committenti, soprattutto quelli privati, aspettano ad iniziare alcuni cantieri in attesa di tempi più favorevoli.

I costi di produzione sono aumentati a causa dei prezzi di materiali ed energia: come si evolve la situazione in Svizzera?

Come negli anni precedenti anche per questo inizio 2023 c’è molta incertezza sui prezzi delle materie dovuta all’incremento dei costi: non si è più in una situazione di costante aumento, su base settimanale o mensile come in alcuni momenti del 2021 e 2022, in cui c’era anche mancanza del materiale, anche se la sensazione di un costante aumento è ancora tangibile.

Ma nel settore dell’edilizia si avverte una carenza generale di manodopera. È una situazione che riguarda anche il Canton Ticino?

La formazione professionale è uno dei punti di forza sui quali la nostra edilizia può contare, dovuta al ruolo indispensabile delle scuole presenti sul territorio. Al momento non si rileva una mancanza di manodopera, anche grazie al flusso di “manodopera frontaliera” che ogni giorno varca il confine.

Sicuramente la formazione sarà un ambito nel quale si dovrà investire sempre di più negli anni a venire per prevenire situazioni di mancanza di personale specializzato.

Parliamo di sostenibilità: è un tema percepito nel vostro business quotidiano?

Nel corso del 2022 ed inizio 2023 gli aspetti sulla responsabilità sociale d’impresa iniziano a farsi sentire, anche perché stanno diventando un criterio di valutazione e di aggiudicazione delle opere pubbliche e non solo.

Nei prossimi anni tutta la filiera dovrà attrezzarsi per mettersi in regola con i requisiti minimi richiesti sulla responsabilità delle aziende in merito agli effetti sulla società e sull’ambiente.

In Svizzera ci sono incentivi come i bonus italiani?

Sì, ci sono dei contributi che vengono rilasciati se si costruisce con metodi innovativi che permettano di ottenere un edificio che “consumi” meno energia migliorando il coefficiente energetico degli edifici. Incentivi che non sono paragonabili al 110% italiano, in questo caso è garantita al cittadino la possibilità di un risparmio, ma non di una ristrutturazione privata gratuita.

Come vanno le vostre relazioni commerciali con l’Italia?

I rapporti con l’Italia sono buoni per vari motivi, dalla lingua in comune che facilita e, poi, perché molti produttori o distributori sono di nazionalità italiana. L’acquisto che arriva dall’Italia per noi è rapportabile ad un 20% ca % sul totale, anche se a partire dallo scorso anno è stato in leggero calo a causa della mancanza delle materie prime legata alla richiesta relativa al superbonus, che ha fatto spostare gli acquisti su fornitori non così vicini, come quelli tedeschi o austriaci.

Chiaramente, per motivi di logistica e comodità, il mercato italiano ha sempre un’influenza, soprattutto in Ticino.

Sono intervenute novità nella vostra azienda nell’ultimo anno?

A seguito della fusione avvenuta nel 2020 delle tre società familiari, e dopo un primo periodo di incertezza che una fusione di tali realtà ha comportato, la grossa novità dello scorso anno è stata la stabilità che l’azienda ha ottenuto, soprattutto in termini di personale. Lo scorso anno la struttura ha lavorato sulla formazione del personale e focalizzato l’attenzione sull’operatività quotidiana.

Durante il primo anno della fusione abbiamo anche cambiato sistema informatico: sappiamo, infatti, quanto il digitale oggi in un’azienda commerciale sia di vitale importanza. Sappiamo molto bene che bisogna concentrarsi a operare in un mercato che ha subito negli ultimi anni un grande cambiamento, in cui bisogna essere estremamente predisposti ad adattarsi. Un mercato che non aspetta più nessuno. Il cliente oggi ha sempre più fretta e vuole risposte rapide con un servizio ottimo e se possibile gratuito.

Quali sono i prodotti più richiesti e quali in calo?

R. L’edilizia tradizionale è in forte calo, anche perché spesso i prodotti legati a questa tecnica costruttiva sono molto energivori. Si prediligono prodotti innovativi ad alta concentrazione tecnologica. Quindi, costruzioni a secco, facciate ventilate, piuttosto che il classico cappotto, occupano sempre più spazio all’interno della costruzione di un edificio.

Ragione sociale completa: EDILGROUP SA

Anno di fondazione: 2020

Sede legale: Via Pobiette 1 – 6928 Manno (Lugano)

Sito internet: www.edilgroup.ch

Email: info@edilgroup.ch

Numero punti vendita: 8

Indirizzi punti vendita: Strada Cantonale 31 – Chiggiogna (punto d’appoggio non presidiato / Biasca); Via Iragna 33 – Biasca; Via del Tiglio 4 – Giubiasco; Zona Zandone – Losone; Via Cantonale 8 – Mezzovico; Via Pobiette 1 – Manno; Via Industria 7 – Muzzano; Via Tarchini 12- Balerna

Numero showroom: 1 (Muzzano)

Magazzino: 50.000 mq totali

Titolare: famiglie Wullschleger, Ghielmi, Taiana

Responsabile ufficio acquisti: Moreno Berterini

Servizi principali: consulenza specialistica, logistica, trasporto materiale, showroom di finiture d’interni, catalogo online con diverse funzionalità