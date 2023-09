Mapei Ultratop Loft: superfici cementizie di design per pareti e pavimenti

Molto diffuse nelle applicazioni industriali, le superfici cementizie stanno conoscendo un grande successo anche nel rivestimento di pavimenti e pareti in spazi residenziali e commerciali.

L’assenza di fughe e l’elevata resistenza meccanica e all’abrasione rendono queste soluzioni facili da pulire e mantenere, oltre a garantire pregiati risultati estetici grazie ai loro effetti materici e cromatici. Come quelli offerti da Ultratop Loft, il nuovo sistema a base cementizia di Mapei, che unisce l’affidabilità alle elevate caratteristiche prestazionali.

Ultratop Loft è un sistema cementizio spatolabile applicabile in ambienti interni, in verticale e in orizzontale, nello spessore di circa 2 millimetri, disponibile in più di 200 tonalità grazie ai pigmenti Ultratop Easycolor, realizzabili con il sistema tintometrico ColorMap.

Le superfici rivestite con Ultratop Loft acquisiscono personalità: conferiscono all’intero ambiente un aspetto contemporaneo, essenziale e di design, permettendo di creare atmosfere uniche, frutto delle scelte estetiche e creative del singolo progettista e della specializzazione dell’applicatore.

Con questa soluzione è possibile realizzare rivestimenti e pavimentazioni decorative dal forte effetto materico, con effetto spatolato o nuvolato, anche sottoposte a intenso traffico pedonale come in esercizi commerciali, ristoranti, hall di hotel, negozi, abitazioni e musei.