Con l’app Imer Connect macchine da cantiere più smart e performanti

Il cantiere diventa sempre più smart e anche le macchine per le costruzioni accolgono nuove tecnologie in grado di rendere il lavoro degli operatori più performante, anche in relazione a eventuali guasti o problematiche manutentive.

È il caso ad esempio della nuova Imer Connect, l’app gratuita sviluppata dall’azienda produttrice di macchine e attrezzature per l’edilizia che consente di facilitare l’utilizzo delle macchine in cantiere e agevolare la risoluzione in autonomia di eventuali problemi e anomalie.

La nuova app è nata in concomitanza con lo sviluppo di Koine Dual, la nuova pompa spruzzatrice e miscelatrice a ciclo continuo monofase/trifase progettata con un sistema digitalmente avanzato che permette un’interazione diretta con lo smartphone o il tablet attraverso la tecnologia Bluetooth.

L’operatore può così avere accesso in tempo reale a vari dati sul funzionamento della macchina durante l’utilizzo e visualizzare direttamente sul telefono i segnali di errore e anomalie con le indicazioni sulle procedure da svolgere per la risoluzione, con approfondimenti video e animazioni su argomenti specifici. È possibile inoltre avere subito a disposizione il manuale della macchina e altre informazioni importanti per uso e manutenzione.

Nello stesso tempo, l’app permette di rendere più efficiente anche il Servizio Assistenza Imer che potrà vedere le stesse informazioni sulla macchina rilevate dallo smartphone dell’operatore per fornire supporto telefonico in caso di necessità.

L’avanzamento digitale sulle macchine Imer interesserà gradualmente molti altri prodotti: seguiranno a breve la pompa intonacatrice Step Dual, la nuova linea di autobetoniere, la pompa a pistoni per calcestruzzo Booster 50 e la linea di piattaforme cingolate.

Altro aspetto interessante di Imer Connect è la possibilità per l’utente di restare sempre informato sui prodotti di proprio interesse delle Divisioni Equipment, Access e Concrete: l’app invierà infatti una notifica ogni volta che sarà disponibile una notizia riguardante i prodotti preferiti con aggiornamenti dal punto di vista tecnico, nuove versioni, nuovi kit/accessori, consigli pratici per particolari utilizzi e per la manutenzione, disponibilità di nuovi video e tutorial.

Disponibile su Google Play e su Apple Store, l’app Imer Connect consente di accedere in modo semplice e veloce a tutti i contenuti web Imer:

– informazioni, cataloghi e schede di tutti i prodotti delle Divisioni Equipment, Access e Concrete

– rete vendita e rete assistenza delle varie divisioni con possibilità di geolocalizzazione

– canali per contattare l’azienda

– canali social