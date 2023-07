Acqua che improvvisamente sommerge una città. Piogge che allagano intere regioni. Acquazzoni estivi che si trasformano in eventi tropicali. Assieme al caldo sopra la media storica, il cambiamento climatico costringe tutti, cittadini, amministratori e imprese, a fare i conti con i nuovi intensi fenomeni meteo. Il risultato sono catastrofi e, nel migliore dei casi, in disagi nella vita quotidiana. Il rimedio, a parte cercare di ridurre le emissioni di Co2, è uno solo: una maggiore cura del territorio. E, soprattutto, interventi che limitino o evitino del tutto problemi al territorio, sia cittadino sia extra urbano. Gli interventi più urgenti sono quelli che riguardano il drenaggio. Condutture, vasche di smistamento, pavimentazioni: tutto deve essere adeguato al nuovo grado di piogge che puntualmente si abbattono su case, strade e ambienti naturali.

Per questo il nuovo numero di YouTrade ha dedicato un ampio supplemento al tema del drenaggio. Il supplemento è uno strumento utile per diverse categorie: per i distributori, che possono approfondire il tema e farsi un’idea dei nuovi materiali e delle soluzioni più avanzate per lo smaltimento delle acque, ma anche per imprese di costruzioni e progettisti.

Lo Speciale Drenaggio, allegato al nuovo numero di YouTrade, considera l’aspetto del trattamento acque nella sua interezza: dalle norme, fino alle risorse finanziarie, dagli interventi più significativi ai corsi di studi dedicati alla cura del dissesto idrogeologico, dagli interventi più urgenti fino alle ultime novità in materia.

