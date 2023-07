Speciale multipoint: Intervista a Rosanna Marcozzi e Alessandro Angelozzi Edil 83′

Come si è chiuso il 2022?

Si è chiuso con un risultato entusiasmante che ci gratifica. Da imprenditori non avrebbe senso crogiolarsi sugli allori senza una valutazione più complessiva che tocca i recenti trend favorevoli che hanno riguardato il nostro settore. La nostra scelta strategica è votata alla cautela e a garantire una crescita organica del business. In altre parole, non abbiamo voluto percorrere la bolla dei superbonus sia a salvaguardia dei nostri clienti, sia a garanzia della nostra solidità nel tempo allontanando il rischio di esposizioni finanziarie non legate alla crescita. Questo ha comportato uno sviluppo all’incirca del 30% rispetto al 2021 che riteniamo possa consolidarsi nel tempo proprio perché scarsamente influenzato dai bonus fiscali, che consideriamo temporanei.

Come sta andando il 2023?

In conseguenza alla strategia adottata non ci siamo sorpresi quando abbiamo analizzato i risultati del primo trimestre, che indicano un trend comparabile rispetto all’anno precedente, proprio perché abbiamo optato per il rafforzamento del nostro portafoglio prodotti e clienti. Risultati positivi per quest’anno e l’inizio del prossimo che riteniamo siano collegati fortemente a iniziative volte al rafforzamento delle competenze tecniche dei nostri clienti. Molti operatori ci stanno seguendo nel processo di rinnovamento delle scelte costruttive, le quali consentono prestazioni energetiche migliori e, contestualmente, margini di contribuzione più soddisfacenti.

Del resto, riteniamo che proporre un miglioramento del guadagno assicurato ai nostri clienti sia anche il motore della nostra crescita nel lungo periodo. Per spiegare il concetto basta un solo esempio: proponiamo soluzioni che riducono i tempi di posa delle tamponature grazie a una tecnologia in grado di migliorare le prestazioni termiche, evitando allo stesso tempo di installare costosi cappotti esterni.

Quanto ha inciso il Superbonus? E ora?

Riteniamo che l’incidenza sia molto bassa, anche se di difficile valutazione, perché abbiamo scelto, essenzialmente, di non operare con il meccanismo dello sconto in fattura.

Quali prospettive si apriranno con il pnrr?

Proiettare aspettative di sviluppo su dispositivi fiscali o di incentivazione che poco hanno a che fare con il nostro perimetro di scelte imprenditoriali ci sembra inopportuno. Quindi, non disponendo di informazioni sulle linee guida del Pnrr e il comportamento della nostra Pubblica Amministrazione preferiamo optare per un approccio più cautelativo.

Il mondo della distribuzione edile registra grandi trasformazioni: hanno coinvolto la vostra azienda?

La fluidità del mercato è una caratteristica che ha sempre contraddistinto l’evoluzione di ogni comparto economico. Negli ultimi dieci anni abbiamo raggiunto la consapevolezza che gli aspetti dimensionali incidono considerevolmente sulle prospettive di crescita e sull’equilibrio economico finanziario. Abbiamo deciso di investire nella trasformazione della nostra azienda in una struttura multipoint funzionale a innovare il processo di acquisto dei nostri clienti.

Questo si traduce nella possibilità di effettuare un ordine presso una qualunque delle nostre sedi, e ottenere il vantaggio di una consegna rapidissima in qualunque posizione si trovi il cantiere. La sincronizzazione del momento dell’ordine, con l’attivazione della logistica per la consegna dei prodotti, è stata ottenuta proprio grazie all’integrazione fra i nostri cinque punti vendita.

Quali sono le sfide principali sul mercato?

Dobbiamo sempre di più aumentare l’efficienza dei nostri punti vendita, grazie anche ai servizi e alle iniziative messe a disposizione dal Gruppo BigMat, per garantire un posizionamento economico dei prodotti ancora più efficace a vantaggio della redditività dei nostri clienti. Allo stesso tempo la sfida consiste nell’equilibrare la rotazione dei magazzini con la disponibilità dei prodotti evitando rotture di stock. Dovremo quindi potenziare ulteriormente la struttura informatica su cui abbiamo già fatto investimenti per decine di migliaia di euro al fine di introdurre criteri che sfruttino anche l’intelligenza artificiale.

Chi sono i vostri principali competitor?

Il limite più pericoloso che può rallentare la crescita va ricercato proprio nell’inerzia di alcuni operatori nella nostra filiera. Ci riferiamo a frasi del tipo «abbiamo sempre fatto così»: un atteggiamento eccessivamente conservativo lungo tutta la filiera del valore è per noi il segnale di potenziali perdite di guadagno e di opportunità. La concorrenza fra reti distributive, invece, è solo uno stimolo a fare meglio e non dovrebbe essere osteggiata.

Avete introdotto novità per la logistica?

Stiamo analizzando una struttura di magazzino che preveda una specializzazione in ognuna delle nostre sedi, diventando di fatto un hub per le altre. Stiamo contestualmente valutando se questa scelta possa avere delle ricadute per i nostri clienti, che vogliamo sempre tutelare.

A che punto siete con la digitalizzazione?

Negli ultimi due anni abbiamo investito nell’automazione di diversi processi logistici interni che hanno dato benefici anche ai nostri clienti in termini di precisione nella gestione degli ordini e della logistica. Consapevoli che la tecnologia ci mette continuamente a disposizione nuove soluzioni, abbiamo confermato ulteriori investimenti anche per i prossimi periodi.

Avete messo in atto iniziative sul green?

Lasciare un pianeta migliore partendo proprio dai materiali costruttivi dei nostri edifici è un principio guida che perseguiamo da sempre. Per questo abbiamo ricercato e inserito linee prodotto con impronta green. Disponiamo di un sistema di tinteggiatura interna ed esterna che prevede un ciclo completamente naturale.

Quali sono le iniziative di Comunicazione?

Investiamo molto in formazione ed eventi con i clienti presso le nostre sedi per potenziare le competenze operative e tecniche costruttive. Ci piace divulgare il nostro approccio tecnico e gli eventi di formazione facendo leva sui migliori canali di comunicazione disponibili avvalendoci anche del supporto del Gruppo BigMat..

Quanti punti vendita e in quali regioni?

Abbiamo cinque punti vendita, di cui l’ultimo nato nel 2019 dedicato esclusivamente alle finiture e arredo. I nostri designer interpretano le esigenze dell’impresa di costruzione e del cliente privato con render fotorealistici capaci di facilitare le loro scelte.

Come si compone la vostra clientela?

Nel tempo siamo riusciti a disporre di un team di professionisti altamente specializzati che rispondono alle esigenze delle imprese di costruzione così come dei clienti privati. In ogni caso i clienti ci riconoscono trasversalmente le competenze che scaturiscono dalla nostra storia personale. Siamo nati nei cantieri e ne conosciamo intimamente le dinamiche, i problemi, le preoccupazioni dei committenti e per questo offriamo soluzioni tecniche adeguate con un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo.

Quali servizi pre e/o post-vendita sono più graditi dai vostri clienti?

La consulenza specializzata e le scelte sempre condivise con il cliente sono l’elemento che ci distingue. Allo stesso modo seguire il cantiere e affrontare insieme le difficoltà, individuando soluzioni innovative, sono capacità che vengono apprezzate e riconosciute.

Quanto tempo dedicate alla formazione del personale interno e quanto alla formazione dei vostri clienti?

Teniamo molto alla formazione delle nostre collaboratrici e collaboratori e abbiamo accolto con piacere l’iniziativa di una società internazionale specializzata nelle risorse umane, per avviare una academy che ha coinvolto una parte rilevante del nostro staff e dalla quale, con orgoglio, sono scaturite nuove assunzioni rafforzando la nostra organizzazione. Analogamente promuoviamo continui corsi professionali dedicati ai nostri clienti raccogliendo i loro suggerimenti che scaturiscono in iniziative molto apprezzate.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Edil’83 srl

• Sito internet: www.edil83.com; www.interno83.com

• Email: info@edil83.com

• Sede legale: Via Alfonso di Vestea 4, 64100 San Nicolò a Tordino (Teramo)

• Sede operativa: Teramo, San Nicolò a Tordino, Castelnuovo a Vomano, Giulianova

• Numero punti vendita materiali edili: 4

• Numero showroom: 1

• Anno di fondazione: 1983

• Titolare: Alessandro Angelozzi e Rosanna Marcozzi

• Gruppo di acquisto di appartenenza: BigMat