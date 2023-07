Speciale Multipoint: intervista a Luciano Pizziolo di F.lli Pizziolo

Com’è andato il 2022?

Positivamente, con un fatturato di circa 27 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente di circa il 28%.

Che cosa vi aspettate per quest’anno?

Il 2023 è un anno complicato, perché ci sono tante variabili che stanno influendo negativamente sui volumi. Io stimo che in questo momento stiamo perdendo circa il 17% rispetto allo stesso peri

odo dello scorso anno, perché il 110% si è fermato, i crediti si sono incagliati e l’aumento dei tassi di interesse dei mutui ha fatto rallentare tante cose, soprattutto la disponibilità delle persone a spendere soldi. Temiamo, insomma, di perdere circa un 20% sul fatturato a fine anno.

Quanto ha inciso il Superbonus sul vostro fatturato e che cosa prevedete con il taglio dell’incentivo e il blocco della cessione dei crediti?

Ha inciso proprio nella percentuale di circa il 20% sul nostro fatturato.

Quali prospettive si apriranno, invece, con il pnrr?

Le prospettive interesseranno a pioggia tutti i territori. Il problema, però, secondo il mio punto di vista, è che comunque saremo continuamente invasi da imprese che vengono da altre regioni e con scarsa affidabilità riguardo alla possibilità del credito. Perciò non so quanto inciderà realmente sul nostro business.

Il mondo della distribuzione è in trasformazione. Coinvolge anche voi?

Continuiamo con la formazione delle nostre risorse umane e lavoriamo per coltivare sempre di più il rapporto con i nostri clienti, principalmente artigiani e imprese, fondato sulla reciproca fiducia.

Quali sono le sfide per voi?

Il calo del lavoro all’orizzonte sicuramente porterà tanta concorrenza sul mercato, e anche sui prezzi.

Chi sono i competitor?

Sono tutti nostri competitor, perché tutti detengono quote di mercato e rosicchiano quelle degli altri. Secondo il mio punto di vista, la sfida all’orizzonte sarà competere con i grossi gruppi che vogliono consolidarsi sul mercato anche attraverso nuove acquisizioni o con l’apertura di nuovi punti vendita sul territorio.

Avete introdotto novità nella logistica?

Da un paio di anni ci avvaliamo del polo logistico del nostro gruppo d’acquisto Game, che ci da una gran mano per la reperibilità delle merci in velocità e lo stoccaggio. Una strategia che stiamo perfezionando sempre di più, rendendo la nostra logistica più veloce e flessibile.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Ci consideriamo ad un punto sufficiente per la gestione del nostro lavoro. Vogliamo però migliorare ulteriormente la digitalizzazione sul lato marketing della nostra azienda, per avere maggiore visibilità dei prodotti sul nostro sito web anche all’interno dei nostri punti vendita, per offrire un’esperienza più omnicanale e per dare un riscontro diretto tra magazzino e cliente.

Avete iniziative sul fronte sostenibilità e green?

Cerchiamo sempre di più di prediligere i marchi che sono più attenti al green e che promuovono al meglio la sostenibilità dei propri prodotti. Inoltre, stiamo cercando di sostituire il nostro parco mezzi in modo da ridurne l’impronta in termini di emissioni di Co2, con carrelli elevatori elettrici e camion più nuovi e che consumano meno carburante.

Che cosa fate per marketing, promozione, comunicazione?

Da un paio di anni proponiamo e pubblicizziamo nuovi prodotti tramite i nostri social, sito web e newsletter. Stiamo lavorando per fare questa attività ancora meglio e in maniera più coinvolgente per i nostri clienti.

Quali zone geografiche servite?

Siamo presenti nella provincia di Treviso, nella provincia di Venezia e di Padova. Occasionalmente sconfiniamo da questi territori per seguire i nostri clienti.

Con quanti punti vendita?

Cinque punti vendita. Non escludo nuove acquisizioni, sempre nelle vicinanze dei punti vendita che abbiamo già.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

Il privato è una minima parte, anche perché spesso il privato si appoggia ad artigiani e imprese. In percentuale equivale a circa il 10% del valore del nostro fatturato. Poi, circa il 30% sono aziende di struttura medio-grande e il rimanente sono tutte piccole-medie imprese.

Quali servizi sono più gettonati?

La consulenza è sempre il servizio più gradito, è quello su cui si costruisce la fiducia. Poi, seguiamo anche i nostri clienti nel post-vendita, anche in caso di eventuali problematiche.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Generalmente, una volta al mese ospitiamo delle presentazioni di prodotti dei nostri fornitori e i nostri clienti interessati sono invitati a partecipare. Anche per quanto riguarda i nostri collaboratori facciamo mensilmente degli incontri per approfondire la conoscenza dei nuovi materiali che fanno parte della nostra offerta

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: F.lli Pizziolo Srl

• Sito internet: www.pizziolo.it

• Email: info@pizziolo.it

• Sede legale: Quinto di Treviso TV – via XI Febbraio, 8

• Numero punti vendita materiali edili: 5

• Numero showroom: Gli showroom si trovano presso le filiali di Treviso, Mogliano e Quinto

• Anno di fondazione: 1982

• Titolare: Luciano, Lorella e Matteo Pizziolo

• Responsabile ufficio acquisti: Luciano Pizziolo

• Fatturato 2022: 27 milioni e mezzo

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Game

• Categorie di prodotti trattate: Coperture, serramenti, pareti e facciate, solai e controsoffitti, fondazioni, cantiere, camini e stufe, ferramenta, esterni, trattamento acque e depurazione, finestre per tetto, pavimentazioni per esterno.

• Marchi: Tutti i migliori marchi disponibili sul mercato