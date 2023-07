Speciale multipoint: intervista a Battocchio, Garzotto, Dal Maistro, titolari BigMat Edilklima

Come si è chiuso il 2022?

Dopo la ripresa del 2021 i dati statistici e la nostra realtà aziendale confermano che anche il 2022 per il settore dell’edilizia è stato un anno di conferme e di forte crescita.

Come va nel 2023?

Il 2023 porta con sé una nuova sfida e sarà necessario continuare a lavorare al meglio per non farsi abbattere da qualche ondata di negatività che potrebbe essere dettata dall’instabilità del mercato. Certamente lo stop, o meglio, la frenata del superbonus farà decollare in modo tiepido il settore abituato a due anni di forte corsa. Si aprono nuovi scenari e le scelte strategiche per rimanere stabili sul mercato sono fondamentali. Ci sarà sicuramente bisogno di molta prudenza per captare al meglio le rotte del settore, ma siamo fiduciosi che questa situazione di incertezza si possa sbloccare e che il mercato possa così riprende il suo ritmo.

Quanto ha inciso il Superbonus?

Come per tutte le realtà che si trovano a lavorare nel campo edile, gli incentivi dati dal Governo hanno dato slancio e grinta al mercato, che ha sicuramente aiutato nel rendere più fluidi i contratti e, di conseguenza, gli affari. La nostra clientela è storica e ci sceglie al di là di bonus e/o incentivi. Certamente, come per tutti, l’interruzione di queste agevolazioni si è fatta sentire, ma non ha minato il nostro bacino di clientela ormai fidelizzata.

Quali sono le prospettive con il Pnrr?

Il Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr), introdotto dalla Ue, è uno strumento fondamentale, che ha permesso di ridare slancio all’economia fortemente messa in ginocchio da anni di pandemia. Le fonti ci dicono che una buona parte delle risorse sono destinate alle infrastrutture. Ovviamente, questi grandi investimenti interesseranno in particolar modo le opere pubbliche con interventi di messa in sicurezza ed efficientamento degli immobili o costruzione di nuove scuole/asili nido e per l’infanzia. Se si presenterà l’occasione siamo pronti ad affrontare anche queste sfide, senza far mancare la nostra consueta attenzione al territorio e la professionalità alla clientela fidelizzata.

La distribuzione edile ha grandi trasformazioni: hanno coinvolto la vostra azienda?

Il mondo della distribuzione edile è in trasformazione: si avverte la volontà di creare un approccio capillare al territorio con la conseguente nascita dei multipoint. Noi come realtà BigMat Edilklima Group siamo orientati in quest’ottica, pronti a intensificare il territorio se ce ne fosse possibilità e opportunità.

Quali sono le sfide per il vostro Multipoint?

Avere una sana concorrenza sul territorio non è sempre negativa, ma anzi si può sfruttare per crescere a livello aziendale. Certamente il nostro multipoint, servendo la provincia di Vicenza, deve mettersi a confronto con svariate realtà.

La sfida più grande è quella di tenere alta la professionalità e la qualità del nostro servizio e dei nostri materiali/ prodotti, cosa che riusciamo a fare anche grazie al supporto e ai servizi offerti dal Gruppo BigMat. La concorrenza, se sana, spinge lo spirito imprenditoriale ad evolversi e contribuisce ad aumentare la consapevolezza nei nostri collaboratori: ogni singolo ingranaggio può fare la differenza e dare un apporto concreto all’azienda.

Chi sono i vostri competitor?

I competitor nel mercato sono essenziali per stimolare le vendite e dare più scelta al consumatore che negli ultimi anni cerca sempre di più la qualità. Focalizzando la nostra attenzione sul territorio, i nostri competitor sono i vicini di casa, ma forse sono anche il nostro più grande stimolo per fare sempre meglio e rendere il consumatore finale certo di aver fatto la scelta giusta rivolgendosi a noi.

Avete novità a livello logistico?

Abbiamo ampliato e ristrutturato l’area dedicata al settore colore e sistemi a secco per rifornire i professionisti del settore a 360 gradi con grandi marche del settore.

A che punto con la digitalizzazione?

Le nostre ferramenta a breve saranno dotate di etichette elettroniche per poter garantire al cliente il prezzo sempre aggiornato. Inoltre, i nostri collaboratori sono dotati di palmari per facilitare la gestione del magazzino e degli ordini. Per la parte amministrativa e di gestione abbiamo piattaforme performanti che ci aiutano ad analizzare le performance e le proiezioni aziendali.

Avete iniziative dedicate alla sostenibilità?

Cerchiamo di sviluppare una sinergia continua tra le tre sfere della tradizione, dell’innovazione e della sostenibilità con sistemi costruttivi completi, naturali, certificati e conformi ai requisiti Cam, che permettono di realizzare edifici antisismici e ad alto efficientamento energetico e che mettono al centro il benessere della persona, con grande attenzione per la salute e il comfort di chi abita e vive questo spazio.

Nei nostri piazzali sono presenti muletti elettrici, proprio nell’ottica di pensare green ed è inoltre attivo un servizio di smaltimento dei rifiuti di cantiere. Con il Gruppo BigMat abbiamo diversi progetti in ottica di sostenibilità tra cui la linea di prodotti GreenMat.

Avete iniziative di marketing, promozione, comunicazione?

Negli ultimi anni la comunicazione nel campo edile ha sentito la necessità di mettersi al passo con i tempi e di diventare più fluida e a portata di click. Certamente la trasformazione di un settore, finora per lo più statico, non avviene dall’oggi al domani, ma c’è bisogno di una strategia chiara e ben definita per avanzare nel modo migliore in un sistema che ha già consolidato delle regole e dei precisi format.

Inserirsi, quindi, in questo mondo fluido non sarà facile, ma si può trovare un lato positivo: le regole del gioco sono già state scritte e quindi sarà solo fondamentale impararle molto bene, scegliendo il vestito più adeguato da sistemare per il nostro business.

Nella nostra realtà stiamo attivi sui maggiori social come punto vendita e anche come Gruppo BigMat e stiamo cambiando veste al nostro sito aziendale e ci riserviamo di dedicare ai nostri clienti tantissime altre novità che lo possano fidelizzare al meglio. Stiamo investendo nella cultura interna che è il primo tassello per comunicare al meglio all’esterno.

Quali zone servite?

I nostri punti vendita e showroom servono tutta la provincia di Vicenza e zone limitrofe. Sono pensati per riuscire a fornire in modo puntuale i nostri clienti: da Arsiero a Lonigo, passando da Fara Vicentino, San Vito di Leguzzano Monticello Conte Otto e Montecchio Maggiore.

Quanti punti vendita avete?

I nostri punti vendita sono sei, a cui si aggiungono quattro showroom di pavimenti e rivestimenti per ambienti interni, esterni e arredo bagno e una sede amministrativa. Per ora, e per servire al meglio i nostri professionisti, consolideremo questo territorio, senza escludere, un domani, di portare la nostra qualità anche su altre province o di aggiungere punti vendita.

Come si compone la vostra clientela?

Possiamo vantare una clientela molto varia, dal grande al piccolo imprenditore al privato, che si rifornisce da noi partendo dalle fondamenta, passando per le piastrelle e arrivando al tetto di casa.

Quali servizi pre e/o post-vendita sono più richiesti?

Offriamo consulenza costante sia in punto vendita che in cantiere. La nostra clientela apprezza la professionalità e sincerità dei nostri collaboratori che li accompagnano nell’acquisto. Ogni richiesta del cliente viene ascoltata e orientata verso la scelta migliore cercando di trovare anche momenti di confronto per comprendere fino in fondo le esigenze e per riuscire ad anticipare le necessità.

Di sicuro, il cliente apprezza queste dinamiche, sia nel pre sia nel post-vendita, che lo fanno sentire ascoltato e supportato nell’acquisto dei materiali edili, di ferramenta, dei sistemi di isolamento termico e acustico, dei sistemi a secco (cartongesso), dei pavimenti e rivestimenti, dell’arredo bagno e nel settore fuoco di stufe e caminetti.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Ogni giorno, a tutti i livelli, ci impegniamo per migliorarci. E questo, non solo sul piano professionale con corsi di aggiornamento sui vari materiali e prodotti che trattiamo, organizzati insieme con i nostri fornitori, ma anche sul piano umano che sempre di più è un tassello importante per entrare in empatia con il cliente e soddisfare le sue esigenze a pieni voti.

Inoltre, grazie al supporto di BigMat Italia, che ogni anno fornisce corsi di spessore per tutti i livelli e settori aziendali, riusciamo a mantenere ben salda la nostra volontà di portare cultura nel mondo edile. Il rapporto con il cliente in questo modo non si ferma più alla semplice vendita, ma è più un percorso di consulenza e di accompagnamento professionale all’acquisto.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: EDILKLIMA GROUP S.p.A.

• Sito internet: https://www.edilklima.com; https://edilklima.bigmat.it/edilklima

• E-mail: info@edilklima.com

• Sede legale: Via Parmesana 31, 36010 Monticello Conte Otto (Vicenza)

• Numero punti vendita materiali edili: 6

• Numero showroom: 5

• Anno di fondazione: 2009

• Titolari: Roberto Battocchio, Giuseppe Dal Maistro, Fabio Garzotto

• Responsabile ufficio acquisti: Roberto Battocchio

• Fatturato 2022: 22 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: BigMat

• Categorie di prodotti trattate: edilizia, ferramenta, sistemi di isolamento termico e acustico, sistemi a secco, cartongesso, colore, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e caminetti.

• Marchi: Kerakoll, Knauf, Rockwool Italia, Fornaci Zanrosso, Ediltec, Alfa Acciai, General Membrane, Ytong – Xella Italia, Gruppo Stabila, Italcementi, Isotex, Industrie Cotto Possagno, Fornaci Calce Grigolin, Bigmat Italia per Velux, Fitt, Friulsider, Gruppo Industriale Tegolaia, Dakota Group, Morganti (Kapriol), Monier (Brass + Wierer+Cementegola), Riwega, Stabilplastic, Ursa Italia, Eclisse, Caparol