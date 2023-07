Speciale Multipoint: intervista a Andrea Reggio Marassi, responsabile Comarte

Come si è chiuso il 2022?

Abbiamo concluso l’anno con un aumento di fatturato di circa il 25%.

Come va il 2023 e quali risultati vi aspettate per quest’anno?

L’inizio del 2023 è all’insegna della flessione e temiamo che questo trend sia ulteriormente accentuato nei prossimi mesi.

Quanto ha inciso il Superbonus sul vostro fatturato e cosa prevedete ora?

Come tutti, abbiamo beneficiato dei bonus fiscali e l’incertezza relativa alla cessione dei crediti determina incertezza sul mercato e di conseguenza rallentamento nelle vendite.

Quali prospettive si apriranno invece con il pnrr?

Riteniamo che alcuni cantieri relativi al Pnrr potranno portare benefici al settore delle rivendite edili. L’unico dubbio rimane sull’effettiva capacità del sistema Italia di poter accedere a questi finanziamenti.

Il mondo della distribuzione edile sta conoscendo grandi trasformazioni: recentemente ci sono state iniziative particolari che hanno coinvolto la vostra azienda?

Ci stiamo occupando della ristrutturazione di un nostro punto vendita.

Quali sono le sfide principali che il vostro multipoint deve affrontare per competere sul mercato?

Ritengo che la nuova sfida che dovremo affrontare sarà il mutato rapporto tra il mondo produttivo e il mondo della distribuzione.

Chi sono i vostri principali competitor (GDO, GDS, E-COMMERCE, ALTRE AGGREGAZIONI)?

Ogni giorno ci confrontiamo con i vari rami della distribuzione: Gdo e altre aggregazioni in particolare. Spesso sono focalizzati sul prezzo piuttosto che il servizio.

Avete introdotto novità a livello logistico?

No, nessuna novità a riguardo se non che da alcuni anni ci siamo dotati di una nostra logistica.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Al momento non è una nostra priorità.

Avete messo in atto iniziative particolari dedicate alla sostenibilità e alla promozione di materiali green?

La presenza in assortimento di prodotti green rientra nella normalità per le aziende del nostro settore. Peccato, però, che non ci sia questa sensibilità nella progettazione di tutti i giorni.

Quali sono le vostre principali iniziative a livello di Marketing, Promozione, Comunicazione?

Non abbiamo particolari iniziative di marketing se non concordate con il fornitore.

Quali zone geografiche servite?

Le provincie di Mantova, Modena, Cremona e Reggio Emilia.

Quanti punti vendita avete oggi? Contate di acquisire altri?

Attualmente Comarte ha cinque punti vendita e nel prossimo breve periodo non pensiamo di acquisirne altri.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

Al 90% la nostra clientela è composta da utenze professionali. Il restante 10% da utenze private.

Quali servizi pre e/o post-vendita sono più graditi dai vostri clienti?

Pensiamo che il servizio maggiormente gradito sia l’assistenza nelle problematiche di tutti i giorni, dal consiglio in cantiere alla velocità di evasione ordini.

Quanto tempo dedicate alla formazione del personale interno e quanto alla formazione dei vostri clienti?

Siamo attenti alla formazione del personale con corsi organizzati con i nostri fornitori. Stesso discorso vale con la nostra clientela.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Comarte soc.coop.

• Sito internet: www.comarte.it

• Email: info@comarte.it

• Sede legale: Via G. Di Vittorio 74-76, 46020 Pegognaga (Mantova)

• Sede operativa: Pegognaga (Mantova), Bozzolo (Mantova); Medolla (Modena), Suzzara (Mantova) e Mantova (Mantova)

• Numero punti vendita materiali edili: 5

• Numero showroom: 2

• Anno di fondazione: 1974

• Presidente: Vittorio Terziotti

• Responsabile ufficio acquisti: Andrea Reggio Marassi

• Fatturato 2022: 33 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Coesi

• Categorie di prodotti trattate: materiale tradizionale, cartongesso, colore, antinfortunistica