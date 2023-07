Speciale Multipoint: Cambielli

Nel 2022 il vostro gruppo ha raggiunto un importante traguardo di fatturato superando il miliardo di euro. Come è stato raggiunto un simile obiettivo e con quali piano di sviluppo?

La storia di Cambielli inizia nel 1919 ed è una storia «in continua evoluzione», come sottolinea il claim che accompagnerà l’azienda nel 2023. I traguardi raggiunti fino a oggi sono frutto di una attenta analisi di mercato, di acquisizioni mirate, di sviluppo e digitalizzazione dei processi interni oltreché di una continua attenzione al servizio verso il cliente.

Le aree di forza del Gruppo sono sicuramente la capillarità sul territorio e un ampio e profondo assortimento gestito con una logistica strutturata. A tutto questo si aggiunge una squadra di circa 3 mila collaboratori che lavora con passione sentendosi ogni giorno parte attiva dell’azienda.

Come sta andando il 2023?

Nel primo trimestre del nuovo anno abbiamo registrato una crescita che tende a una stabilizzazione visti gli ultimi sviluppi normativi. Gli incentivi e i superbonus negli ultimi due anni hanno, infatti, dato una forte spinta al mercato in termini di volumi. L’aspettativa è un consolidamento della crescita abbinato alle opportunità che il Pnrr offrirà in ambito di efficientamento energetico, per il quale prevediamo all’interno del nostro assortimento le ultime novità del mercato per ogni categoria merceologica.

Quali sono le sfide principali che il vostro multipoint deve affrontare?

Una clientela molto variegata costituita da installatori, imprese, clienti privati, architetti e progettisti richiede un’organizzazione strutturata, ma anche flessibile per poter gestire e rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze e aspettative. La frammentarietà dei nostri competitor, in particolare i distributori specializzati Its molto radicati localmente, ci impone di monitorare con attenzione il mercato e di avere una capacità di risposta veloce per non perdere opportunità.

Queste le principali sfide che affrontiamo con una rete commerciale quotidianamente presente sul territorio e una costante formazione del personale nei punti vendita, supportarti ovviamente dagli uffici di sede.

Riuscire a fornire soluzioni complete, dall’idraulica all’impiantistica, dall’arredo bagno ai pavimenti e rivestimenti, garantisce agli idraulici un unico interlocutore e ai privati una consulenza specializzata su design, funzionalità e materiali. Cerchiamo sempre di costruire un vero e proprio lavoro di squadra tra distributore-professionista-cliente finale.

Come siete organizzati a livello logistico?

Abbiamo quattro magazzini centralizzati da cui giornalmente partono 30 camion che servono in tempi rapidi i punti vendita del gruppo. La nostra rete logistica ottimizza i trasferimenti su gomma per ridurre il carbon footprint aziendale, senza sacrificare il livello di servizio al cliente.

La capillare presenza sul territorio italiano, dalla Val D’Aosta fino al Molise, ci permette di fornire rapidamente materiale, ovunque sia necessario. Stiamo introducendo ad Agrate (Monza Brianza) una nuova piattaforma, che lavorerà a supporto proprio dei centralizzati di Casteggio (Pavia), Cesena, Pescara e Udine.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Il processo di digitalizzazione è inarrestabile e interessa gran parte dei flussi aziendali. Stiamo investendo su molti fronti. Dal punto di vista interno, per esempio, stiamo lavorando sulla gestione degli ordini in acquisto con l’automatizzazione di invio/ricezione dei documenti. Da tempo sulla gestione di iniziative promozionali locali abbiamo un flusso di approvazione digitale che permette l’organizzazione e la rendicontazione delle molte attività locali di filiale.

Lato clienti, tutta una serie di servizi è in continuo sviluppo: già attiva da anni c’è MyClub – Area Riservata, accessibile dal sito cambielli.it e dedicata ai professionisti, che permette loro di avere un archivio digitale di tutta la documentazione e per il futuro abbiamo in piano di ottimizzare preventivi e raccolta d’ordini.

La firma digitale per le bolle e la Fidelity digitale per il ritiro sicuro di merce in filiale sono altri due esempi di digitalizzazione già in essere. Dagli acquisti al marketing, dall’amministrazione alla vendita poniamo sempre particolare attenzione per innovare e agevolare i nostri clienti e i nostri collaboratori nel lavoro quotidiano.

Avete iniziative dedicate alla sostenibilità e alla promozione di materiali green?

La salvaguardia dell’ambiente è uno dei nostri valori aziendali, che perseguiamo attraverso politiche di investimento volte a un continuo risparmio energetico e un minor sfruttamento delle risorse ambientali, oltre alla sensibilizzazione a comportamenti consapevoli.

In concreto crediamo che anche i piccoli gesti possano fare la differenza, come un utilizzo appropriato delle stampanti e delle luci in ufficio o la realizzazione di pacchi natalizi e calendari con materiale riciclato al 100%. Privilegiamo la produzione di gadget in materiale eco, la collaborazione con partner che partecipino a iniziative green e siamo fieri di aver contribuito negli ultimi due anni a un progetto di riforestazione della Tanzania con oltre 10 mila alberi piantati.

E a livello di Marketing, Promozione, Comunicazione?

Il nostro piano marketing è articolato vista la frammentarietà della clientela e le diverse esigenze del territorio. L’installatore e le imprese sono per noi il core business e ogni anno cerchiamo di offrire un ventaglio di opportunità che ci permetta di creare un rapporto di lunga durata e di fiducia con i clienti. Spaziamo dai viaggi incentive, con l’obiettivo di sviluppare la relazione e il gruppo, ad attività varie che prevedono, in base a obiettivi di fatturato personalizzati, la gratificazione dei clienti con articoli e vantaggi a loro scelta.

Alle classiche iniziative promozionali affianchiamo una serie di servizi, che puntano a sostenere in modo qualitativo la crescita professionale e le ambizioni dei nostri clienti, in linea con la nostra mission. Proponiamo, infatti, una vasta scelta di percorsi di formazione e qualifiche: un fitto calendario di appuntamenti per ottenere certificazioni e patentini F-Gas e Fer oramai indispensabili, oltre a programmi formativi online gratuiti per prepararsi al futuro.

«L’installatore green» e «L’installatore digitale» sono le ultime novità, una serie di incontri online dedicati rispettivamente alle fonti rinnovabili e ai portali digitali di inserimento pratiche che gli installatori quotidianamente si trovano a dover utilizzare. Abbiamo aperto anche un canale podcast con pillole informative di pochi minuti sulle novità e le tematiche più discusse sul mercato per permettere aggiornamenti veloci in qualsiasi momento della giornata.

Quali zone geografiche servite?

Operiamo principalmente in Italia e a oggi il Gruppo in totale conta oltre 240 filiali. Con l’insegna Cambielli copriamo il Nord e il Centro fino alle Marche con 168 punti vendita, nel Lazio siamo presenti con 22 punti vendita a insegna Articoli Termoidraulici e in Abruzzo e Molise con 19 punti vendita a insegna Epica. «In continua evoluzione», il nostro claim per il 2023, indica proprio la volontà del Gruppo di non fermarsi valutando sempre con attenzione nuove aperture ma anche ottimizzando e digitalizzando processi e servizi della struttura esistente.

Quanto tempo dedicate alla formazione del personale interno?

Crediamo fortemente nella formazione dei nostri collaboratori che a 360 gradi sviluppi le tante competenze che i diversi ruoli in azienda richiedono: conoscenza di prodotto, tecniche di vendita consulenziale, capacità di lavorare in gruppo, flessibilità, problem solving, project management, capacità di adattamento, ecc. Tanti aspetti su cui lavoriamo da tempo con piani annuali di formazione, costruiti sulla base di una analisi dei bisogni e opportunità e di incontri singoli con i collaboratori per valutare specifiche esigenze

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Cambielli Spa

• Sito internet: www.cambielli.it

Sede Legale: Viale Achille Papa, 30 – 20149 Milano

• Sede amministrativa: Via F.lli Gracchi, 48 – 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

• E-mail: ufficiomarketing@cambielliedilfriuli.it

• Numero punti vendita materiali edili: oltre 200

• Numero showroom: oltre 109

• Anno di fondazione: 1919

• Presidente Cda: Franco Cambielli

• Responsabile ufficio acquisti: Paolo Di Giulio

• Fatturato 2022: oltre 1.000 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: nessuno

• Categorie di prodotti trattate: ITS

• Marchi: tutti i principali marchi del settore con oltre 500mila articoli a catalogo