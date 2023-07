Speciale multipoint: Bauexpert

Come si è chiuso il 2022?

Con un fatturato in crescita del 13% sull’anno precedente, non solo trainato dall’aumento dei prezzi, ma anche dagli effetti del superbonus 110%.

Quali risultati vi aspettate per quest’anno?

L’anno in corso è caratterizzato dall’integrazione di cinque nuove filiali (ex Edilia) nella provincia di Trento. Avendo pianificato tale ampliamento della rete commerciale con largo anticipo, ci aspettiamo una crescita del fatturato anche nel 2023.

Quanto ha inciso il Superbonus e che cosa prevedete con il taglio dell’incentivo?

Abbiamo rilevato una netta differenza tra le province nelle quali siamo presenti: in quella di Bolzano l’impatto è stato minore, mentre in Trentino i vari bonus hanno dato un boost importante. Nel 2023 l’impatto del blocco dello sconto in fattura ci sarà, ma l’effetto vero lo vedremo probabilmente solo nel 2024.

Quali prospettive si apriranno invece con il pnrr?

Dal Pnrr scaturiscono ottime prospettive per l’edilizia pubblica e delle infra-strutture. Bauexpert, che già negli ultimi anni si è conquistata una posizione da protagonista nel segmento del sottosuolo, riuscirà a sostenere i propri clienti con l’intera gamma di materiali edili.

Il mondo della distribuzione edile sta conoscendo grandi trasformazioni: recentemente ci sono state iniziative particolari che hanno coinvolto la vostra azienda?

Bauexpert è parte attiva del processo di concentrazione nel settore. Fin dalla costituzione nel 1999, Bauexpert ha integrato nella sua rete diversi distributori locali. Nel 2023 si sono aggiunte le filiali di Edilia.

Quali sono le sfide principali che il vostro multipoint deve affrontare per competere sul mercato?

Dopo anni di pandemia, superbonus, scarsità di prodotto e aumento dei prezzi, un nuovo cambiamento, quello verso la normalizzazione. Ma noi i cambiamenti li vediamo come opportunità di ottimizzazione e potenziamento della nostra gamma dei prodotti e dei servizi offerti ai nostri clienti.

Chi sono i vostri principali competitor?

Il Trentino-Alto Adige è caratterizzato dalla presenza di distributori locali e qualche multipoint.

Avete introdotto novità a livello logistico?

Nel 2022 abbiamo avviato e perfezionato il nostro innovativo centro logistico a Brunico (Bolzano) con un modello di gestione che replicheremo nelle altre filiali.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Da anni ormai la carta in azienda è quasi del tutto sparita. E anche verso i nostri clienti e fornitori ampliamo costantemente l’uso dell’Edi (Electronic Data Interchange).

Avete iniziative dedicate a sostenibilità e green?

Internamente adottiamo e stiamo continuamente accrescendo attività di sostenibilità ambientale. Inoltre, valutiamo costantemente quali misure si possono adottare verso gli stakeholder esterni.

Quali sono le vostre principali iniziative a livello di Marketing?

Stiamo potenziando le nostre attività di marketing per accrescere la brand awareness, perfezionando fra l’altro lo studio del customer journey, senza dimenticare le attività legate all’employer branding e la cura di una comunicazione da azienda leader.

Quali zone servite?

Copriamo in modo capillare l’intera regione del Trentino-Alto Adige.

Quanti punti vendita avete oggi? Quanti contate di acquisire?

In regione siamo presenti con 16 punti vendita per materiali edili e sette showroom per finiture d’interni. E siamo certi che il nostro know-how nella distribuzione di materiali e la qualità del servizio dei nostri showroom saranno apprezzati in futuro anche da altri operatori sul mercato.

Come si compone la vostra clientela?

Come generalisti con un portafoglio prodotti completo, riusciamo a servire tutti gli attori nell’edilizia, in primis le imprese edili in senso classico.

Quali servizi pre e/o post vendita sono più graditi?

I nostri clienti ci confermano la leadership non solo per l’ampiezza della gamma prodotti, ma soprattutto per la velocità con la quale riusciamo a fornire i prodotti in cantiere. Non siamo però solo veloci, riusciamo anche ad arrivare con i nostri mezzi sul luogo desiderato dal cliente.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Ogni anno, principalmente in primavera, organizziamo per i nostri consulenti commerciali, collaboratori di filiale e clienti diversi corsi di specializzazione e aggiornamento in collaborazione con i fornitori. I corsi coprono tutti i gruppi merceologici che trattiamo.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: Bauexpert SpA

• Sito internet: www.bauexpert.it

• Email: info@bauexpert.it

• Sede legale: Via Mahl 34, 39031 Brunico (Bolzano)

• Numero punti vendita materiali edili: 16

• Numero showroom: 7

• Anno di fondazione: 1999

• Titolare: Wierer Holding S.p.a.

• Fatturato 2022: 145 milioni di euro

• Categorie di prodotti trattate: edilizia grezza, secco, sottosuolo, ferramenta, finiture d’interni