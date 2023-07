Speciale Multipoint: intervista a Matteo Anelli, socio F.ll Anelli

Come si è chiuso il 2022?

Si è chiuso come un anno record.

Come va il 2023?

Ci sono segnali positivi, come il prosieguo dei lavori del superbonus, un ritrovato interesse negli investimenti immobiliari con la richiesta sempre nuove unità abitative e, non per ultimo, la partenza del Pnrr. D’altro canto, segnali negativi, come l’incertezza socio economica mondiale, l’inflazione subita nell’anno 2022, che sta proseguendo anche quest’anno e il blocco della cessione dei crediti stanno raffreddando il rinato fervore nel mondo edile.

Quanto ha inciso il Superbonus?

Circa per il 30%. La chiusura del superbonus e il blocco della cessione dei crediti porterà a un rallentamento dei lavori e una deflazione dei costi delle materie prime, già iniziata nel 2022. Inoltre, il blocco della cessione dei crediti creerà a un problema di liquidità per molte imprese.

Quali sono le prospettive con il pnrr?

Abbiamo fiducia nel Pnrr. Abbiamo già notato una richiesta di sviluppo capitolati in questa ottica.

Ci sono state iniziative particolari che hanno coinvolto la vostra azienda?

Stiamo rafforzando la forza vendita sul territorio e abbiamo acquisito due nuovi magazzini.

Quali sono le sfide principali?

La F.lli Anelli, oggi e nei prossimi anni, si troverà a competere sia con i concorrenti storici locali che con i nuovi ingressi di Gdo e Gds. Siamo pronti a questa sfida e vogliamo offrire la nostra esperienza maturata in oltre 60 anni di attività. Dove possibile miriamo anche a migliorare ciò che siamo e stiamo investendo su tutti i settori strategici dell’azienda per ottimizzare i costi e perfezionare l’offerta proposta.

Chi sono i vostri principali competitor?

Sono sia le rivendite locali, Gds, Gdo, e il mercato online, sempre più presente nel mondo edile.

Avete novità a livello logistico?

Ottimizziamo la gestione dei magazzini riducendo le giacenze, senza intaccare l’offerta proposta, anche grazie alla digitalizzazione. Inoltre, abbiamo investito per svecchiare il parco mezzi.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Direi bene, manca ancora qualche passo e tra poco saremo capaci di gestire il sell in- sell out totalmente in digitale.

Avete messo in atto iniziative particolari per la sostenibilità e materiali green?

Da anni l’azienda è sensibile a un’offerta ecosostenibile. Ancora di più oggi anche grazie a una maggiore attenzione dell’acquirente

Quali sono le vostre principali iniziative a livello di comunicazione?

Ci stiamo concentrando sia sui nuovi canali comunicativi sia su quelli tradizionali. Inoltre, collaboriamo continuamente con i nostri partner sul territorio per sviluppare sempre più azioni di co-marketing.

Quali zone geografiche servite?

Prevalentemente la provincia di Rimini e Forlì Cesena, ma anche le province limitrofe.

Quanti punti vendita avete oggi?

A oggi abbiamo sei punti vendita, ma ci piacerebbe fare nuove acquisizioni, magari allargando la nostra zona di competenza.

Come si compone, in percentuale, la vostra clientela?

Secondo i settori va dal 10% al 30% di clienti privati, il resto sono imprese.

Quali servizi pre e/o post-vendita sono più richiesti?

Siamo molto apprezzati per i nostri servizi, dalla compilazione dei capitolati alla proposta di soluzioni tecniche, al servizio in cantiere con il supporto dei nostri partner. Inoltre, proponiamo corsi per applicatori e per tecnici, trasporti e servizi di post vendita con consulenze e aiuto alla posa.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Con appuntamenti regolari facciamo formazione continua in loco e presso i partner con la nostra forza vendita. Per i nostri clienti offriamo corsi dedicati sia per tecnici sia per applicatori e giornate dimostrative.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Fratelli Anelli snc

• Sito internet: www.fratellianelli.com

• Email: anelli@fratellianelli.com

• Sede legale: Via Marecchiese 1056, 47822 Sant’Ermete (Rimini)

• Numero punti vendita materiali edili: 6

• Numero showroom: 4

• Anno di fondazione: 1960

• Titolare: Alvaro e Alberto Anelli

• Responsabile ufficio acquisti: Matteo Anelli