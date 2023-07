Speciale Isolamento: Stiferite Fire B per il Museo Civico JMuseo di Jesolo Lido (Venezia)

Specializzata nella produzione di isolanti termici in poliuretano espanso rigido, Stiferite ha contributo all’efficientamento energetico e alla sostenibilità del nuovo Museo Civico JMuseo di Jesolo Lido (Venezia), vicino all’area commerciale Laguna Shopping.

La progettazione della struttura, che si sviluppa su una superficie di 4.200 metri quadrati per un’altezza totale di 27 metri, è stata affidata all’architetto Giovanna Mar, che ha saputo sfruttare contrasti cromatici e luce naturale. Gli stretti tagli verticali, destinati agli ingressi, enfatizzano il contrasto con il maestoso atrio a tutta altezza, illuminato dal lucernaio posto sul tetto a terrazza: da qui la vista dei visitatori può spaziare dal mare fino alla Laguna di Venezia.

La moderna dinamicità della forma è sottolineata dal rivestimento esterno dove il tema del triangolo si declina nei forti grafismi in bianco e nero delle pannellature in alluminio con speciale foratura Triangoli Optical, ideata dallo stesso architetto e realizzata da Atena con tecnica Dot-Art che consente di riprodurre qualsiasi immagine attraverso la sua scomposizione in fori di diverso diametro e passo.

Per la riduzione dei consumi energetici per il condizionamento degli ambienti, tutte le strutture opache verticali, realizzate con il sistema costruttivo a facciata ventilata, sono state correttamente coibentate con pannelli Stiferite Fire B di spessore 120 millimetri, che garantiscono una resistenza termica pari a 4,8 m2K/W.

Scelto non solo per la sua elevata capacità isolante, Stiferite Fire B è stato selezionato anche per le sue prestazioni di comportamento al fuoco, con l’ottenimento della classe di reazione al fuoco B s1 d0, la migliore prevista per materiali organici, oltre che per la sua durabilità in condizioni di esercizio severe e la compatibilità con le esigenze estetiche della facciata. Il pannello Stiferite Fire B, infatti, è provvisto di un rivestimento di colore nero che non altera i giochi cromatici e la percezione della diversa forometria della superficie metallica.

La compattezza e la lavorabilità dei pannelli Stiferite Fire B hanno agevolato anche le opere di fissaggio realizzate dall’impresa Save di Gruaro (Venezia), che ha dapprima incollato lo strato isolante alle strutture mediante adesivo poliuretanico e ha poi provveduto a installare fissaggi meccanici, funzionali anche all’ancoraggio dell’orditura di sostegno del rivestimento metallico.

Gli aspetti di sostenibilità ambientale sono stati valutati tramite le Dichiarazioni ambientali di prodotto, Epd di livello III, certificate quindi da un ente terzo, che Stiferite ha reso disponibili per l’intera gamma produttiva, e la certificazione Epd e Remade in Italy della rispondenza ai Criteri ambientali minimi.

Pannello sandwich Stiferite Fire B

Stiferite Fire B è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di Cfc o Hcfc, rivestito su una faccia da velo vetro saturato e sull’altra, da posizionare sul lato maggiormente esposto al rischio incendi, da un velo vetro addizionato da fibre minerali denominato Stiferite Fire B facer.

Il pannello Stiferite Fire B è indicato per l’isolamento di pareti ventilate (risponde ai requisiti previsti dalla Guida Tecnica su Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili del 15/04/2013) e su tutte le applicazioni ove sia richiesta la più elevata prestazione di reazione al fuoco ottenibile da isolanti organici (euroclasse di reazione al fuoco B s1 d0).

La dimensione standard dei pannelli è di 600×1200 millimetri, mentre gli spessori vanno da 20 a 200 millimetri.

I pannelli Stiferite in schiuma polyiso hanno i più bassi valori di conducibilità termica stabili nel tempo (λD) e le loro eccellenti prestazioni permettono di limitare gli spessori dello strato isolante ottimizzando il rapporto volume edilizio/spazio abitativo.

Il pannello Stiferite Fire B presenta i seguenti valori di conducibilità termica: λD=0,027 W/mK con spessore da 20 a 40 millimetri; λD=0,026 W/mK da 50 a 90 millimetri; λD=0,025 W/mK da 100 a 160 millimetri; λD= 0,024 W/mK da 180 a 200 millimetri

SCHEDA PROGETTO

Realizzazione Museo Civico JMuseo – Jesolo Lido (Venezia)

Committente: Comune di Jesolo

Main Contractor: Numeria S.G.R. S.p.A

Progetto architettonico: Studio arch. Giovanna Mar – Venezia

Impresa esecutrice: Urban costruzioni – Jesolo (Venezia)

Rivestimenti metallici: Atena S.p.A. – Gruaro (Venezia)

Isolamento termico: Stiferite Fire B, spessore 120 millimetri

Posa pannelli e rivestimenti: impresa SA.VE. sas – Gruaro (Venezia)