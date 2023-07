Speciale Isolamento: porta d’ingresso Thermo65 Hörmann, coibentata e sicura

Risultato dell’assidua attività di ricerca condotta da Hörmann, leader europeo nel mercato delle chiusure, la porta d’ingresso Thermo65 isola e protegge le abitazioni, valorizzandole anche dal punto di vista del design.

Dotato di un manto extra spesso e di un coefficiente di trasmittanza termica (valore UD) fino a 0,87 W/m2K, il nuovo portoncino Thermo65 Hörmann permette di incrementare l’efficienza energetica delle aree abitative. Consentono queste ottimali prestazioni il battente complanare in acciaio spesso 65 millimetri, riempito con schiuma rigida in poliuretano, e il telaio in alluminio con guarnizione tripla.

Soluzione interessante anche dal punto di vista della sicurezza, questa chiusura è caratterizzata, di serie, da un bloccaggio antieffrazione multipunto ed è disponibile, su richiesta, con equipaggiamento RC2, in grado di assicurare una resistenza a un tentativo di scasso della durata di tre minuti, in base agli standard convenzionali internazionali.

Silenziosa grazie alla chiusura softlock, Thermo65 è stata progettata con il profilo battente invisibile: l’elegante anta, complanare su entrambi i lati, incrementa così il valore estetico degli spazi.

Versatile in termini di possibilità di personalizzazione, Thermo65 è presentata in 15 motivi e vari colori. Su richiesta, può disporre anche di elementi laterali e sopraluce.