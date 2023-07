Sistemi per il riutilizzo dell’acqua piovana e dell’acqua grigia di Aliaxis Italia

Il riscaldamento globale e la tutela dell’acqua sono sempre più importanti per il benessere del nostro pianeta e della vita.

Il risparmio idrico legato agli edifici è un tema cruciale e per affrontare il tema della sostenibilità ambientale. Se pensiamo che circa il 50% dell’acqua che utilizziamo quotidianamente potrebbe non essere acqua potabile, ci rendiamo conto di quanta acqua stiamo sprecando.

Riutilizzare le acque piovane e le acque grigie (provenienti da docce, lavabi e bidet) per tutte le attività come irrigazione dei giardini, lavaggio auto e scarico dei WC, permette di preservare l’acqua potabile e ridurre l’impatto delle nostre abitazioni.

Aliaxis Italia ha sviluppato una serie di soluzioni che permettono di recuperare le acque piovane e le acque grigie.

La gamma Irriga rappresenta gli impianti più semplici, l’acqua piovana che proviene dai tetti delle abitazioni viene raccolta attraverso le grondaie in serbatoi. L’impianto è dotato di un filtro a cestello per evitare che foglie o animaletti possano entrare a contatto con l’acqua piovana che viene stoccata nel serbatoio, una pompa autoadescante e un pressostato.

Sono disponibili in diversi formati e vanno da taglie da 3.500 a 40.000 litri, sono forniti di un sistema un troppo pieno, che permette lo scarico dell’acqua in esubero.

Il modello Irriga Flat ha un’altezza molto contenuta (H = 120 cm) ed è adatto quando fare scavi profondi diventa difficile o antieconomico, la capacità di accumulo in questo caso può essere di 5.000 o 10.000 litri.

L’acqua piovana recuperata può essere utilizzata per l’irrigazione di aree verdi, escluso coltivazione di ortaggi, il lavaggio di veicoli, la pulizia di aree cortilizie.

Se oltre a questi impieghi si vuole riutilizzare l’acqua piovana anche per lo scarico dei WC e la lavatrice è opportuno scegliere un impianto che garantisca una depurazione dell’acqua più spinta, in questo caso l’impianto adatto è Riusa plus che grazie al sistema di filtraggio a più stadi e al debatterizzatore garantisce un livello di purezza dell’acqua maggiore.

La raccolta dell’acqua per il riutilizzo con gli edifici, fornisce una risorsa da utilizzare nell’edificio, ma contribuisce anche ad attenuare i flussi che potrebbero portare a eventi di allagamenti in contesti urbani (in particolare durante le bombe d’acqua).

Aliaxis Italia fornisce anche un sistema per il riutilizzo delle acque grigie cioè le acque saponate provenienti da doccia, lavabo e bidet. In questo caso l’impianto viene progettato su misura.

Le diverse tipologie di impianto si caratterizzano per la loro compattezza e per il pre-assemblaggio in fabbrica, garantendo un’installazione più facile e più sicura, le macchine sono progettate per una bassissima manutenzione e per costi di esercizio molto contenuti, grazie alla presenza di un sistema di contro-lavaggio automatico e alla costruzione facilmente accessibile.

Ogni impianto risponde a un bisogno unico, perché uniche sono le situazioni di contorno: il territorio con le sue caratteristiche idrogeologiche, le normative statali e regionali, i regolamenti locali. Inoltre gli impianti per il riutilizzo delle acque, contribuiscono alla certificazione energetica dell’edificio e contribuiscono ad aumentarne il valore.

