Rivit (Fervi Group): 50 anni di innovazione nei sistemi di fissaggio

Fondata nel 1973 a San Lazzaro di Savena (Bologna), Rivit spegne 50 candeline. Azienda di riferimento nei sistemi di fissaggio per i settori dell’industria, della rivendita e dell’edilizia e per gli utensili d’assemblaggio e la lavorazione della lamiera, l’azienda è ben radicata sia a livello nazionale che internazionale, registrando la propria presenza in oltre 65 Paesi.

Nel 2006, la necessità di dotarsi di un sistema logistico di ultima generazione e di infrastrutture più aggiornate, porta Rivit a trasferirsi nel 2006 a Ozzano dell’Emilia (Bologna). Altra tappa importante nella storia dell’azienda è l’ingresso nel 2021 in Fervi Group.

«Cinquant’anni di attività e l’appartenenza a un gruppo dinamico come Fervi Group sono un ottimo punto di partenza per costruire nuove opportunità di crescita. L’obiettivo è continuare ad essere sempre più un punto di riferimento, sia per gli operatori dell’industria 4.0, sia in ambito più artigianale, pronti a cogliere sfide e opportunità che un mercato ampio e diversificato come quello del fissaggio propone ai migliori operatori del settore», ha dichiarato il neo amministratore delegato di Rivit Francesco Montanari, in occasione delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’azienda.

L’evento celebrativo aperto al territorio ha visto la partecipazione anche del viceSindaco la Città Metropolitana di Bologna Marco Panieri (delegato a Sviluppo economico, Commercio e Attività produttive, Società partecipate) e del sindaco Luca Lelli del Comune di Ozzano dell’Emilia.

Rivit e Fervi Group hanno approfittato dell’occasione per esprimere solidarietà e vicinanza ai territori coinvolti dall’alluvione in Emilia-Romagna attraverso iniziative di sostegno: ai clienti del territorio sono infatti state dilazionate le scadenze dei pagamenti, mentre ai rappresentanti delle istituzioni intervenuti alla cerimonia sono state regalate le potenti aspiraliquidi marchiate Fervi, per svuotare immobili e spazi pubblici in caso di criticità idrauliche e altri interventi di ripristino.

Con circa 45 mila referenze a catalogo, sia a marchio Rivit sia con altri marchi, l’azienda bolognese offre una gamma completa di prodotti per industria e lattoneria: rivetti, inserti, perni, viti, autoaggancianti ed altri sistemi di fissaggio, uniti ai tool di montaggio dedicati. Per assicurare l’ampiezza di catalogo, Rivit distribuisce anche referenze di altri marchi leader di mercato come i sistemi di chiusura Southco o gli autoaggancianti PEM.

Un recente accordo tra Fervi Group e Mister Worker, il portale online dedicato alla vendita di utensili e attrezzi per il settore professionale e il fai da te, ha portato all’apertura nella sede di Rivit a Ozzano del primo punto vendita “fisico” di Mister Worker in Italia, convertendo ed ampliando il negozio preesistente. Qui sarà dunque possibile acquistare i prodotti Rivit e di tutto il gruppo Fervi, nonché un’ampia parte dei marchi che utilizzano la piattaforma online come canale di vendita, il tutto accompagnato da un prezioso servizio di consulenza.