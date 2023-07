Pannelli solari ed edilizia green nelle preferenze degli italiani

Gli italiani hanno fiducia nei pannelli solari (ma a prezzi accessibili) per contrastare il cambiamento climatico. Gettonate anche le tecnologie di filtrazione dell’inquinamento atmosferico, veicoli elettrici e auto a idrogeno. È il risultato dell’indagine contenuta nell’edizione 2023 dello State of Science Index 3M. Altro dato rilevante è la fiducia (mal riposta?) dell’81% degli italiani, che considera l’Intelligenza artificiale utile per un futuro più sostenibile.

Secondo il rapporto, gli italiani guardano con maggiore fiducia, rispetto ai cittadini di altri Paesi inclusi nell’indagine, alle tecnologie in grado di contrastare gli effetti sull’ambiente e garantire migliori condizioni di vita per il futuro. L’acquisto di pannelli solari a prezzi accessibili piace al 58%, l’utilizzo innovativo delle risorse per ridurre i rifiuti al 45%, la possibilità di usufruire di veicoli e trasporti elettrici a prezzi accessibili per ridurre le emissioni inquinanti al 45%. Le alternative ecologiche alle tradizionali forniture per l’edilizia è sostenuta dal 43% degli intervistati, così come le tecnologie di filtraggio per contrastare gli effetti dell’inquinamento atmosferico (42%).

“Lo scenario attuale mostra quanto gli italiani guardino con fiducia alla scienza e alla tecnologia per contrastare i cambiamenti climatici. Noi e la comunità scientifica abbiamo il dovere di continuare ad alimentare questa fiducia, continuando a sviluppare nuove soluzioni e innovazioni capaci di fronteggiare le sfide più difficili a livello globale”, commenta Maurizio Asti, Managing Director 3M in Italia e Sud Est Europa.