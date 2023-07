Nuovi sistemi costruttivi: sicurezza e comfort con i laterizi T2D

Con il suo principale stabilimento produttivo nel cuore del Centro Italia, T2D, punto di riferimento italiano per i sistemi costruttivi in laterizio, ha sempre prestato particolare attenzione al tema della sicurezza strutturale e delle prestazioni statiche dei suoi blocchi da muro, schierando sul territorio personale di esperienza e qualificato.

I blocchi antisismici T2D, e ancor più quelli armati, sono soluzioni non solo per la salvaguardia della vita, ma anche per tutelare l’investimento iniziale e le prestazioni della propria casa.



Scegliere una casa in laterizio T2D vuol dire assicurarsi reazione scatolare, robustezza e resistenza meccanica, ma anche benessere abitativo con un elevato isolamento termico sia in inverno (regime stazionario) che in estate (regime dinamico).

La casa in laterizio T2D garantisce comfort, grazie alle pareti massive che agiscono da regolatori termo-igrometrici. Ne sono la prova sistemi costruttivi come Tris e Muratura Armata che hanno fattore di attenuazione molto basso, impedendo a chi vive la casa di percepire le escursioni termiche del valzer tra giorno e notte, tra estate e inverno.