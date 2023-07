Nuovi sistemi costruttivi: più sicurezza e leggerezza con U-Boot Beton di Daliform Group

Quando si costruiscono edifici nuovi è indispensabile che le strutture siano progettate come prescritto dalle norme antisismiche.

Per migliorare le prestazioni dei solai, minimizzando costi d’opera e materie prime impiegate, Daliform Group ha ideato una soluzione tecnologica semplice e funzionale: inserire degli elementi cavi in polipropilene rigenerato, denominati U-Boot Beton, all’interno delle solette a getto pieno in opera, ottenendo un’ottimizzazione della distribuzione delle masse di calcestruzzo e riducendone così la quantità impiegata.

In questo modo si risparmia anche acciaio per l’armatura: a parità di spessore, infatti, con U-Boot Beton si ottiene una diminuzione di peso fino al 40% rispetto a una soletta monolitica e una diminuzione globale dei carichi compresa tra il 10 e il 20%.

Questo dato si ripercuote positivamente su tutto il resto della struttura: minor dimensionamento dei pilastri, risparmiando armatura e calcestruzzo, conseguente minor dimensionamento delle fondazioni e degli scavi, ottimizzazione dei tempi di costruzione e maggiore sostenibilità ambientale.

Gli eventi sismici dell’ultimo decennio hanno evidenziato che a subire i danni maggiori sono stati gli edifici industriali. La causa principale dei collassi è l’inadeguatezza dei dettagli costruttivi relativi ai collegamenti tra i diversi elementi strutturali. Il punto cruciale del problema non è tanto la leggerezza della struttura o il corretto calcolo dell’azione sismica, bensì la tipologia strutturale stessa (pilastri e travi isostatiche).

Rispetto ai sistemi tradizionali, alleggerire i solai e le platee di fondazione con U-Boot Beton, risulta più sicuro e quindi più performante in caso di evento sismico, grazie al suo sistema razionale di controventamento a setti.

U-Boot Beton garantisce elevate performance strutturali, anche nelle zone sismiche più impegnative, alti standard qualitativi del solaio e una perfetta ed omogenea finitura dell’intradosso, permettendo di soddisfare anche le esigenze architettoniche.

Il sistema si presta in modo particolare per la realizzazione di solette di grande luce e/o grande portata nelle strutture che necessitano di notevoli spazi liberi, come edifici direzionali, commerciali e industriali, ma anche nel campo dell’edilizia pubblica, civile e residenziale.

Consente una maggiore irregolarità nella distribuzione dei pilastri non richiedendo la realizzazione di travi. Nel caso di cantieri di difficile accesso, U-Boot Beton, grazie alle sue caratteristiche di impilabilità, modularità, leggerezza e maneggevolezza, permette di realizzare strutture orizzontali senza l’ausilio di mezzi di movimentazione e sollevamento.

L’ufficio tecnico di Daliform Group è a disposizione dei progettisti per fornire informazioni tecniche specifiche, studi di fattibilità e assistenza alla progettazione esecutiva.