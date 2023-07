Nuovi sistemi costruttivi: Knauf Aquapanel, involucro a secco anche su pareti curve

Il sistema a secco per l’involucro edilizio Knauf Aquapanel punta su resistenza, versatilità e prestazioni. Le superfici si modellano e si curvano, permettendo di creare nuovi design. Inoltre, possono accogliere una vasta gamma di finiture: dalla pittura all’intonaco, dalle piastrelle al rivestimento decorativo.

La leggerezza del sistema consente non solo di impiegare il materiale in molteplici contesti, comprese le opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica, ma anche di lavorarlo con facilità per costruire velocemente e in sicurezza.

La lastra Aquapanel Cement Board Outdoor, inoltre, consente ai progettisti di introdurre una vasta gamma di forme, tra cui volte, archi e facciate curve. Il sistema Aquapanel garantisce prestazioni di tenuta all’umidità, di isolamento termo-acustico e di resistenza al fuoco, oltre che la giusta sicurezza sismica, permettendo di creare soluzioni versatili e performanti.

Le performance:

Protezione dall’umidità. Il design a strati combina una sequenza di barriera al vapore e materiali traspiranti che consente il rilascio sicuro di umidità e condensa all’interno della costruzione. Il risultato è una protezione affidabile, anche nei climi più sfavorevoli.

Protezione antincendio. Tutti i componenti delle pareti esterne Knauf sono incombustibili (a eccezione delle membrane che si dissipano rapidamente senza causare danni). Scegliendo i vari componenti in base alle esigenze, la parete esterna Knauf può soddisfare un’ampia gamma di requisiti di sicurezza antincendio. Per esempio, la classe di resistenza al fuoco EI30 -EI 60 di una costruzione di parete continua può essere facilmente ottenuta rivestendo l’orditura interna con due lastre in gesso.

Sicurezza sismica. Grazie alla sua duttilità e al comportamento di deformazione positivo, durante l’attività sismica il sistema Knauf Aquapanel presenta un rischio di collasso inferiore rispetto ai materiali da costruzione tradizionali. In caso di collasso, inoltre, le sue proprietà di leggerezza sono potenzialmente meno dannose per l’area circostante. La parete esterna Knauf è anche più facile da riparare e ricostruire, e risulta indicata per le zone sismiche.

Isolamento acustico. Grazie alla sua costruzione e alla sequenza degli strati, le pareti esterne Knauf creano un sistema molla-massa che aiuta a massimizzare l’attenuazione del suono.

Isolamento termico. Con i sistemi costruttivi a secco Knauf per le pareti esterne si ottiene un isolamento termico superiore rispetto alle costruzioni tradizionali di uguale spessore. Inoltre, le prestazioni termiche possono essere ulteriormente migliorate grazie alla possibilità di scegliere varie misure, ognuna delle quali aiuta a minimizzare l’impatto dei ponti termici.

Protezione dalla corrosione. Questo tipo di pareti esterne sono costituite da una costruzione leggera in acciaio comprendente gli elementi di fissaggio e i materiali di collegamento e ancoraggio. I componenti in acciaio devono essere protetti dalla corrosione e per garantire la funzionalità e la longevità di 50 anni caratteristiche delle pareti esterne. Knauf mette a disposizione un’orditura metallica specifica, come i profili Knauf in MgZ, che garantiscono una protezione alla corrosione cinque volte superiore rispetto ai comuni profili zincati per pareti a secco