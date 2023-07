Mollo Noleggio fa il suo ingresso in Abruzzo con l’acquisizione di Manetta Noleggi

Mollo Noleggio, l’azienda di Alba (Cuneo) guidata dai fratelli Mauro e Roberto Mollo e specializzata nel noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia, l’industria, l’agricoltura, la logistica e gli eventi, allarga la propria presenza alla regione Abruzzo con l’acquisizione della società Manetta Noleggi, con sede a Mosciano Sant’Angelo (Teramo).

Mollo Noleggio conferma la propria strategia di crescita anche per linee esterne: recenti le acquisizioni di Monia Noleggi (Forlì), Parmiani Noleggi (Sondrio) e PMP (Udine). Con l’ultima di Manetta Noleggi raggiunge 50 centri operativi in ​​Italia.

«Questa nuova acquisizione ha un forte valore simbolico, in quanto ci permette di segnare il traguardo dei 50 punti operativi Mollo Noleggio», dichiara il presidente Mauro Mollo. «Manetta Noleggi è una realtà consolidata e dinamica, condivide la nostra ambizione di fornire un eccellente servizio clienti. Dò il benvenuto allo staff di Manetta Noleggi che entra a far parte del nostro team. Penso sia motivo di piacere e stimolo continuo accogliere nuovi collaboratori nel nostro Gruppo, accrescere la reciproca competenza, migliorare il servizio ai nostri clienti, e fissare nuovi traguardi da raggiungere insieme».

Dal 1999 Manetta Noleggi opera nel settore delle attrezzature per lavori aerei, edili e manutenzioni industriali. Competenza, serietà ed esperienza sono gli elementi che hanno portato questa realtà al successo professionale, facendone un punto di riferimento nel proprio territorio. Grazie a uno staff qualificato e a un parco mezzi ampio e diversificato, Manetta Noleggi è un partner affidabile per il noleggio di attrezzature con e senza operatore, per la formazione e la sicurezza.