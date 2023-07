Made Italia: un gruppo nazionale vicino al territorio

Fortemente orientato alla valorizzazione dell’imprenditorialità italiana nel settore della distribuzione edile, Made Italia è un Gruppo nazionale vicino al territorio che si esprime attraverso l’insieme di una grande varietà di esperienze e di competenze derivanti dall’opera quotidiana di 191 punti vendita dislocati su tutta la Penisola.

La forza nazionale si evidenzia anche nel nuovo logo dove la bandiera italiana è a fianco del logo del Gruppo e del nome della rivendita aderente: un chiaro richiamo alle varie imprese della distribuzione edile che presidiano da anni il loro territorio, divenendo un preciso punto di riferimento per la clientela. Punti vendita che si pongono anche come luoghi di incontro e di confronto, oltre che di assistenza tecnica.

Gruppo Made lavora ogni giorno per fornire a tutte le rivendite gli strumenti necessari per emergere: non solo gli acquisti in convenzione, ma soprattutto servizi propedeutici alla vendita, alla corretta gestione d’impresa attraverso corsi di formazione mirati, al marketing territoriale e nazionale.

Una campagna che avviene attraverso la comunicazione e la promozione del logo Made e dell’insegna del punto vendita sia nei canali tradizionali della stampa tecnica, sia nel web e attraverso una serrata comunicazione nei principali canali social per favorire e incrementare i contatti con il cliente privato, oltre che con artigiani, imprese edili e professionisti.

Le strategie del Gruppo nascono nella sede di Casorezzo (Milano) dal confronto con la base delle rivendite aderenti, e si sviluppano anche grazie all’azione quotidiana degli area manager, un servizio dedicato proprio di Made Italia, che trasmettono al Cda le necessità e i suggerimenti degli imprenditori locali.

Lo spirito di collaborazione nazionale è molto apprezzato dalle rivendite del Gruppo, che negli ultimi tempi ha anche visto anche moltiplicare le adesioni di molti distributori edili che attraverso i servizi desiderano migliorare la loro visibilità e la qualità della loro offerta al mercato.