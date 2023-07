La rivendita Fratelli Trotta (Finale Ligure) adotta il marchio Living Made e amplia il reparto colore

In occasione dell’open day organizzato da Fratelli Trotta di Finale Ligure, YouTrade ha incontrato Mario Trotta, amministratore delegato del punto vendita della località turistica ligure, che recentemente ha aderito al Gruppo Made adottando il marchio Living Made.

Obiettivo? Riposizionarsi nel settore delle finiture d’interni in collaborazione con i marchi storici distribuiti come Mapei e Cromology.

All’iniziativa dei Fratelli Trotta hanno aderito un centinaio di clienti suddivisi fra professionisti e piccole imprese artigiane clienti che hanno partecipato alla mattinata di formazione dedicata alle finiture.

Il 4 luglio si è quindi festeggiato l’ampliamento del reparto Colore come ulteriore step di specializzazione in un settore che sta dando molta soddisfazione al rivenditore di Finale Ligure con una crescita interessante anche in termini di fatturato.

Ora quando si accede al punto vendita si notano le insegne Made Living che sottolineano ancor più i servizi che Trotta fornisce alle imprese artigiane della provincia.

Fra i marchi che si possono trovare da Trotta spiccano Mapei, Cromology, Fassa Bortolo, Marazzi, Vaga, Velux. Ricordiamo anche che negli anni, Mario Trotta ha diversificato l’attività e ora Trotta vuol dire materiali edili, finiture e anche brico.