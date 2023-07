La rivendita Carrai Paolo & Figli entra in Gruppo Made

La rivendita Carrai Paolo & Figli di Grave in Chianti (Firenze) entra in Gruppo Made. Fondata nel 1973, Carrai Paolo & Figli festeggia quest’anno il suo 50esimo anniversario. Impegnata inizialmente nella lavorazione del ferro, si è trasformato successivamente in rivendita edile specializzata nella commercializzazione di materiali per l’edilizia come laterizi, lastre in cartongesso, colle e polveri, catturando l’attenzione di artigiani e imprese, ma anche di privati per il mercato del fai da te.

La propensione al supporto alle vendite di Gruppo Made e la qualità dei servizi, come per esempio l’assicurazione sul credito, hanno convinto Lorenzo Carrai e i suoi collaboratori, da sempre attenti alla gestione finanziaria, a fare questo passo importante per rafforzare la loro presenza sul mercato e creare nuove occasioni di crescita e sviluppo della loro attività.