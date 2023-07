La membrana impermeabilizzante Wingum Pro Teck ora in versione Rapid e Antiradice

Alla richiesta di impermeabilizzanti liquidi altamente performanti per resistenza e durabilità Winkler risponde con una gamma di soluzioni certificate all’avanguardia, come Wingum Pro Teck, membrana impermeabilizzante liquida bituminosa, a base acqua (come tutti i prodotti Winkler-Safe), elastomerica tixotropica, resistente al ristagno e agli agenti atmosferici.

Formulata con materie prime di nuova generazione, è resistente ai raggi UV, anche senza protezione, fino a un’esposizione massima di due anni.

Wingum Pro Teck, oltre che per impermeabilizzare le nuove superfici, siano esse calcestruzzo, fibrocemento, legno, pietre naturali, laterizi, è utilizzata con successo per il ripristino di manti bituminosi ammalorati, sia lisci (ossidati da almeno 180 giorni dalla posa), sia ardesiati.

Una delle sue principali caratteristiche è la resistenza all’invecchiamento anche nelle condizioni più difficili, per esempio in presenza di continui e sensibili sbalzi di temperatura, cicli gelo-disgelo, eventualità di condense notturne, forte salinità nell’aria.

Wingum Pro Teck è oggi disponibile nella versione Rapid che offre tempi di asciugatura fuori pioggia dopo solo 4 ore.

Inoltre, i laboratori Winkler hanno messo a punto anche la variante Antiradice, in formula fibrorinforzata, per una ideale applicazione nei giardini pensili, nelle fioriere, nei muri di contenimento, e così via.

In normali condizioni di esercizio, e per metrature non molto ampie, è anche possibile applicare Wingum Plus Pro teck e Wingum Plus Antiradice “fresco su fresco”, senza quindi attendere l’asciugatura della prima mano.

Anche Wingum Pro Teck in tutte le sue varianti fa parte della tecnologia Winkler-Safe: prodotti a base acqua, senza solventi, e quindi non pericolosi per l’uomo e per l’ambiente. I prodotti con il marchio Winkler-Safe sono sicuri e adeguati alle norme antincendio e a quelle relative al trasporto. Inoltre, possono essere tranquillamente stoccati anche per tempi lunghi.