Kit Coppo SunMarco di Terreal Italia per una rapida installazione del fotovoltaico su tetti a falda

La crescente attenzione del settore delle costruzioni verso temi importanti come il risparmio energetico e le recenti normative europee sull’efficientamento degli edifici e la conseguente riduzione delle emissioni di CO 2 , hanno portato all’aumento della richiesta di soluzioni tecniche e costruttive innovative e sostenibili. L’Europa si è fatta promotrice della transizione energetica, cercando di guidare il passaggio verso economie sostenibili grazie all’utilizzo di energie rinnovabili (quindi non basate sul consumo di energie fossili come gas naturale, carbone o petrolio), l’adozione di tecniche di risparmio energetico e di sviluppo sostenibile.

Produrre e consumare energia proveniente da fonti rinnovabili è una pratica sempre più incoraggiata, in particolare per i benefici ambientali derivanti dalla riduzione delle emissioni di gas serra legate allo sfruttamento e alla combustione delle fonti fossili. Inoltre, l’obiettivo a lungo termine di conseguire una maggiore indipendenza energetica a livello comunitario e nazionale favorisce la nascita di impianti fotovoltaici nelle città.

L’impianto fotovoltaico permette la conversione diretta della radiazione solare in energia elettrica. Esso rappresenta fra le varie fonti rinnovabili una delle opzioni più utilizzate in ambito urbano, grazie ai vantaggi che i singoli utilizzatori possono avere nel medio e lungo termine. I sistemi fotovoltaici non richiedono infatti l’utilizzo di combustibile (la cui fornitura oggi può essere irregolare e legata a costi variabili), permettendo così una produzione continua di energia che aiuta a diminuire il prelievo di energia elettrica dalla rete grazie all’autoconsumo (fino alla possibilità di coprire anche tutto il proprio fabbisogno energetico). Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente di produrre energia pulita, riducendo così l’impronta di carbonio e gli altri gas a effetto serra.

Inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura porta ad un aumento del valore dell’immobile e ad un miglioramento della sua classe energetica, incentivando una maggiore attenzione verso strategie e soluzioni di risparmio energetico ed efficientamento del fabbricato.

In questo contesto in continua evoluzione, Terreal Italia ha inserito tra gli accessori del Sistema Tetto anche degli elementi adatti all’installazione di moduli fotovoltaici su coperture inclinate. KIT COPPO SUNMARCO si presenta come soluzione del Sistema Tetto di Terreal Italia che permette l’installazione “on roof” di pannelli fotovoltaici su coperture a falda rivestite in coppi.

La facilità di posa lo rende adatto all’utilizzo nei casi di nuova edificazione e negli interventi di riqualificazione. Infatti, l’installazione del KIT COPPO SUNMARCO, che avviene mediante fissaggio meccanico alla struttura della copertura, necessita della rimozione di un limitato numero di coppi.

KIT COPPO SUNMARCO

Ogni kit consente il fissaggio di 2 pannelli fotovoltaici garantendo flessibilità di forme e dimensioni dei moduli che saranno installati. Il KIT COPPO SUNMARCO si compone di

Il posatore del rivestimento in coppi della copertura a falda installa anche il KIT COPPO SUNMARCO, avendo così predisposto tutto il necessario per il successivo intervento dell’elettricista.

KIT COPPO SUNMARCO è applicabile sulle coperture a falda con rivestimento esterno in coppi.

2. È sufficiente rimuovere pochi coppi di coperta in corrispondenza del punto in cui si vuole inserire il coppo con la staffa

3. Rimosso il coppo superiore si rimuove anche il coppo sottostante da sostituire con il KIT Coppo SUNMARCO

4. Posizionato poi l’elemento con la staffa, si fissa con 2 viti in corrispondenza dei 2 fori già predisposti

5. Si procede poi a riposizionare il coppo superiore a completamento della posa dei coppi di canale

6. Riposizionati i coppi di copertura rimossi, si attende l’installazione dell’impianto.

7. La copertura è così completata, con l’unico elemento visibile della staffa, sulla quale si può procedere al fissaggio del profilo in alluminio e, successivamente, del pannello fotovoltaico.

Terreal Italia sta parallelamente sviluppando soluzioni per il fissaggio di pannelli fotovoltaici anche per coperture a falde in tegole (Coppo SanMarco Evo, Portoghese e Marsigliese).

