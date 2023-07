International Hardware Fair Italy: gli strumenti del fare hanno convinto

Prossimo appuntamento a maggio 2025. Tornerà fra due anni, sempre nella cornice della Fiera di Bergamo, la seconda edizione di International Hardware Fair Italy, la fiera dedicata a ferramenta, edilizia, fai-da-te, sicurezza, outdoor, colore e materiale elettrico, organizzata da Koelnmesse Italia sul modello di Eisenwarenmesse, la più grande manifestazione del settore a livello mondiale che si svolge a Colonia, in Germania.

«Abbiamo colto i segnali del mercato italiano ed europeo, per organizzare un evento dedicato al mondo ferramenta, edilizia e Diy, che in Italia ancora non c’era, e il mercato ci ha dato ragione», ha commentato Markus Oster, vicepresidente Trade Fair Management di Koelnmesse in Germania.

«Il successo di questa prima edizione deriva da tutta la nostra esperienza nell’organizzazione di fiere, che ci ha consentito di strutturare un’esposizione fieristica rispondente alle reali esigenze del comparto. La collaborazione con le numerose associazioni italiane ed europee che hanno dato pieno supporto a questa prima edizione, inoltre, ha contribuito a creare la piattaforma ideale in Italia per il mercato europeo», ha aggiunto Thomas Rosolia, amministrazione delegato di Koelnmesse Italia.

A segnare il debutto del format italiano dell’evento, un riscontro oltre le aspettative che si è materializzato negli oltre 5 mila visitatori (5.300 per la precisione), provenienti da 30 Paesi, che hanno curiosato tra i padiglioni e partecipato agli eventi.

I 302 espositori presenti hanno fatto registrare il tutto esaurito, anche grazie alla presenza di numerose aziende estere, riunite in collettive o presenti singolarmente, provenienti da 20 Paesi, europei e non.

«La nostra è una presenza storica alla fiera di Colonia: a Eisenwarenmesse ormai siamo di casa. Quando si è presentata l’opportunità di partecipare alla prima edizione di International Hardware Fair Italy, a Bergamo, l’abbiamo colta subito, proprio in funzione del successo della fiera di Colonia in tutti questi anni», ha commentato Michele Taddei, direttore commerciale Bossong, specializzata in sistemi di fissaggio e consolidamento.«A Bergamo, abbiamo ritrovato lo spirito di internazionalità nel settore dell’edilizia che domina in Germania; la dimensione della fiera era, naturalmente, più contenuta, ma l’Italia e la città hanno risposto in maniera molto positiva a questa scommessa sul ritorno dell’edilizia a Bergamo».

Durante la fiera l’attività di matchmaking ha facilitato l’incontro tra aziende e distributori: nelle due giornate, hanno avuto luogo oltre 200 appuntamenti, grazie alla collaborazione di partner distributivi nazionali ed europei specializzati nei diversi cluster di settore.

«L’impressione è stata decisamente positiva. L’evento ha raggiunto e superato le aspettative iniziali. La manifestazione, in particolare per l’affluenza dei visitatori e per l’alto profilo delle aziende espositrici, è senza dubbio un evento da non perdere, anche per le future edizioni; e sarà senz’altro da annoverare tra le fiere di maggiore importanza, nel panorama europeo», è il commento di Franco Morganti, amministratore

delegato Morganti Kapriol, che si occupa della produzione e commercializzazione di utensili, abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale.

Durante la due giorni dell’International Hardware Fair Italy di Bergamo numerosi sono stati anche gli eventi di approfondimento sulle tematiche più attuali. Oltre al convegno inaugurale, dedicato allo scenario internazionale di mercato nei settori ferramenta, edilizia e Diy, e ai driver strategici ed economici che condizioneranno le filiere nei prossimi anni, il programma ha visto anche una tavola rotonda dedicata al futuro del mercato ferramenta ed edilizia dopo i bonus e un meeting dedicato alle tendenze e all’evoluzione della grande distribuzione specializzata dell’home improvement, in Italia e nel mondo.

Rinnovamento del retail tecnico indipendente, evoluzione della comunicazione b2b e social, nuove aspettative del consumatore professionale post covid, nuovi scenari nel mondo colore sono stati invece i temi al centro della seconda giornata della fiera.

Il mondo del giardino e dell’outdoor, inoltre, sono stati protagonisti del convegno dedicato alle tendenze nei garden center e alla distribuzione per l’outdoor, con un approfondimento sul bonus verde e sull’innovazione nelle attrezzature per il giardinaggio.

All’International Hardware Fair Italy di Bergamo non sono mancate infine le premiazioni, con la proclamazione dei vincitori del Premio per il miglior prodotto 2023, in collaborazione con Assofermet Ferramenta, l’assegnazione dell’Oscar del negozio ferramenta e il Premio negozio Ascom.

Premio Prodotto dell’anno

• Categoria Design: Romeo Maestri figli & con Rocamatica

• Categoria Innovazione CFG con CFG Lumina Combi

• Categoria Green: Arexons con Svitol lubrificante multifunzione green.

Premio Oscar del Negozio Ferramenta

• Miglior Presenza Web: Vanzo Centro Fer con il portale e-commerce dedicato a professionisti e aziende

• Miglior Esposizione: GB Ferramenta con il progetto Lavorare con gli attrezzi giusti è tutta…un’altra musica.

• Miglior Specializzazione: Perinelli Forniture con il progetto Punto vendita centro chiavi.

• Miglior Storia di Famiglia: Ferramenta Nicolini con il progetto Ferramenta Nicolini: from zero to hero.

Premio negozio Ascom

• Categoria Storicità e Presenza sul territorio: Andrea Gualini con la famiglia con il progetto Miglior storia di famiglia a Bergamo.

• Categoria Innovazione: Giuseppe Mauriello con il progetto Innovazione e rinnovamento

• Categoria Opzione Donna: Cristina Mora con famiglia con il progetto Opzione donna