InnovaLight X: nuovo sistema costruttivo 100% a secco di Saint-Gobain e Manni Green Tech

Saint-Gobain Italia e Manni Green Tech danno vita a InnovaLight X, un nuovo sistema costruttivo realizzato al 100% con tecnologia a secco per abitare il futuro in maniera sostenibile, grazie alle caratteristiche: di velocità costruttiva, resistenza sismica, performance termo-acustiche e facilità di integrazione con le più moderne tecnologie impiantistiche.

InnovaLight X è il primo sistema costruttivo completo e certificato che si compone di una struttura portante in acciaio, con tecnologia Light SteelFrame di Manni Green Tech, integrata a soluzioni tecniche Saint-Gobain a elevate prestazioni (lastre in gesso fibrorinforzato Saint-Gobain Gyproc Glasroc X e pannelli isolanti termo-acustici Saint-Gobain Isover Arena34), in grado di rispondere ai più elevati standard di sicurezza, comfort, sostenibilità ambientale e qualità dell’abitare.

Grazie all’integrazione dei suoi componenti, i vantaggi di InnovaLight X sono numerosi e vanno dalla velocità esecutiva alla leggerezza strutturale e sicurezza sismica, dalla sostenibilità ambientale alla riduzione degli spessori combinati alle massime performance.

Le prestazioni di InnovaLight X sono state testate e certificate in laboratori accreditati. A seguito dell’iter di prove, sono state ottenute certificazioni meccaniche rilasciate dall’Università Federico II di Napoli, certificazioni di resistenza al fuoco da Csi e Istituto Giordano e, infine, certificazioni acustiche di isolamento da calpestio e da rumore aereo da Istituto Giordano.

«Per noi è un orgoglio aver collaborato con Manni Green Tech all’ideazione di InnovaLight X, un sistema innovativo completo, ingegnerizzato e performante in termini sismici e termo-acustici», è il commento di Davide Kohen, direttore marketing di Saint-Gobain Italia. «InnovaLight X incarna perfettamente le peculiarità che l’edilizia del futuro deve possedere, in particolare la velocità costruttiva, che riduce i tempi esecutivi, ottimizza la logistica e crea un risparmio in risorse e tempo lavoro, e la sostenibilità, che si traduce in un approccio circolare che considera tutto il ciclo di vita del prodotto e dell’intero sistema. Con InnovaLight X il futuro dell’edilizia inizia ora».