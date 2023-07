Fitt Sewer: il tubo in pvc a impatto certificato

I tubi Fitt Sewer e Fitt Sewer Evo rispettano i requisiti per gli acquisti verdi delle Pubbliche amministrazioni (Green Public Procurement) e quanto stabilito nei Criteri ambientali minimi (Cam) per il settore delle costruzioni e della manutenzione di strade ed edifici.

Le prestazioni ambientali della gamma Sewer riportate nell’Epd (Environmental Product Declarations) si basano sull’analisi del ciclo di vita (Lca) in accordo con le norme della serie Iso 14040. L’approccio è definito cradle to grave, cioè dalla culla alla tomba, e prende in considerazione gli impatti in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto. Quantifica gli impatti dall’estrazione delle materie prime fino al fine vita del prodotto e al suo smaltimento.

Le informazioni ambientali ottenute tramite Lca e trasferite nell’Epd sono verificate da Sgs Italia, ente terzo indipendente e accreditato, e sono oggi disponibili su Environdec. com, il portale dell’International Epd System.

I tubi in Pvc a norma Uni En 1401-1:2019 hanno dimostrato negli anni la propria affidabilità. Fitt ha deciso di elevare ulteriormente la qualità del proprio prodotto, intervenendo sul sistema di giunzione per garantire la perfetta tenuta idraulica e, quindi, tutelare l’ambiente circostante dall’eventuale dispersione di sostanze inquinanti nel sottosuolo e nelle falde acquifere.

I tubi Fitt Sewer Evo sono prodotti con l’esclusivo sistema di giunzione Sewer Lock, con guarnizione pre-inserita a caldo inamovibile, sviluppato in collaborazione con Trelleborg Forsheda. La guarnizione Sewer Lock è composta da un elemento di tenuta a norma Uni En 681, co-stampato con anello di irrigidimento in polipropilene fibrorinforzato.

L’impiego di stabilizzanti organici Obs, privi di metalli pesanti, inoltre, permette a Fitt Sewer Evo di rispettare i più severi standard normativi dei principali mercati europei in termini di salvaguardia dell’ambiente.

Fitt Sewer Evo è conforme alla certificazione Kiwa Uni En 1401 e risponde ai requisiti di qualità e performance comprovati dalle principali certificazioni del settore (Zik). In base ai test di tipo e alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa, il prodotto è conforme ai requisiti del documento tecnico Ki-0410, Annex K03 basato sulla normativa Uni En 1401:2019 ed è quindi marcato Kiwa-Uni.

La gamma Fitt Sewer Evo è disponibile nelle classi di rigidità nominale SN4 e SN8 con diametri che variano da un minimo di 110 a un massimo di 800 millimetri. La lunghezza delle barre varia in funzione dei diametri e può andare da un minimo di 1 metro a un massimo di 6 metri. I tubi garantiscono un’ottimale tenuta idraulica (sia in presenza di pressione negativa, sia in presenza di pressione positiva) e una perfetta funzionalità anche con elevati disassamenti (sino a 3 gradi sul giunto).

Macchinari innovativi consentono di realizzare il processo di bicchieratura con la formazione del bicchiere direttamente sul mandrino con il contestuale inserimento a caldo della guarnizione. In tal modo il tubo e la guarnizione diventano un corpo unico, eliminando definitivamente le tolleranze riscontrabili nei prodotti standard.

Il sistema integrato tubo guarnizione, permette una maggiore sicurezza nell’utilizzo in quanto evita la perdita della guarnizione, impedisce il suo danneggiamento, l’errato inserimento o lo spostamento durante le fasi di assemblaggio.

La tubazione arriva in cantiere già predisposta per l’installazione e marcata, garantendo una posa facile e veloce, riducendo la forza di assemblaggio necessaria e assicurando un esito del collaudo sempre positivo.

Fitt produce tubi e sistemi per il trasporto di sostanze liquide, gassose e solide ad alto livello tecnologico che garantiscono ai clienti affidabilità, sicurezza, performance di massimo livello e semplicità di utilizzo. Nella visione dell’azienda, essere un’impresa responsabile significa trasformare il proprio modello di business per raggiungere un ideale equilibrio, con l’obiettivo di creare valore economico migliorando l’ambiente e la vita delle persone.

Fitt è società Benefit dal 2021 e nel suo statuto, insieme allo scopo di perseguire profitto, aggiunge l’impegno pubblico e ufficiale di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera, operando in modo sostenibile e trasparente. «The Responsible flow» è la strategia di sostenibilità di Fitt al 2030 che, per la E di Environmental, vede l’azienda impegnata su due fronti paralleli: quello della gestione dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti e quello dello sviluppo di prodotti innovativi a minor impatto

Epd, una certificazione a prova di green

Epd è uno schema di certificazione volontaria, nato in Svezia, ma di valenza internazionale, che rientra fra le politiche ambientali comunitarie. Sviluppata in applicazione della norma Uni En Iso 14025:2010 (Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III), rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi.

La dichiarazione, approvata da una verifica indipendente, permette da un lato ai produttori di dimostrare la loro attenzione alle problematiche ambientali analizzando e descrivendo il proprio prodotto dal punto di vista degli impatti ambientali, dall’altro consente a clienti, progettisti e committenti di avere dettagliate informazioni riguardo alle caratteristiche ambientali del prodotto stesso.

L’Epd, inoltre, è utile per dare evidenza del contenuto di materiale riciclato e per alcuni altri parametri ambientali richiesti ai componenti edilizi dai Criteri ambientali minimi ed è uno strumento richiesto dai principali protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici, come il Leed, o delle infrastrutture, come Envision, relativamente alle caratteristiche dei componenti edilizi