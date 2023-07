Fischer SX Plus, l’evoluzione del tassello

I tradizionali tasselli leggeri non permettono di mantenere in posizione la vite e l’installatore deve sostenerla con le mani durante il fissaggio, oppure avvitarla parzialmente, affinché non cada. L’operazione richiede tempo ed è svantaggiosa, specie se si eseguono applicazioni in serie.

Per risolvere queste problematiche fischer presenta il tassello SX Plus per materiali pieni, evoluzione del precedente SX, che consente il pre fissaggio della vite grazie alle nuove alette flessibili che si chiudono nel foro, garantendo un’applicazione più facile e rapida nei fissaggi a soffitto, oltre alla tenuta perfetta e alla capacità di carico.

Una volta inserito il tassello nel foro, le alette di SX Plus si chiudono: la vite e l’oggetto da fissare vengono mantenuti in posizione, permettendo all’installatore di avere entrambe le mani libere. È sufficiente una leggera pressione della vite all’interno del tassello perché questa rimanga in posizione senza cadere.

Studiato per i professionisti edili, elettrici e Its, il tassello SX Plus è pensato per l’installazione di lampadari, mobili pensili, mensole e ripiani, elementi d’arredo appesi, fissatubi, canaline passacavi, impiantistica leggera, supporti per accessori, radiatori, staffe porta tv, sanitari, telecamere e sensori di movimento, pluviali. È idoneo per installazioni passanti e non passanti e adatto per viti da legno e truciolari, oltre che per viti doppio filetto.

L’innovativo design del tassello SX Plus facilita l’inserimento nel foro con pochi colpi di martello. L’espansione a quattro settori garantisce un’ottima distribuzione delle forze nel materiale da costruzione e offre capacità portanti elevate su tutti i materiali pieni.

Il collarino impedisce al tassello di scivolare nel foro per assicurare velocità e precisione all’installazione. Le nervature laterali evitano la rotazione del tassello all’interno del foro, per un’installazione sicura ed efficace. La parte sotto-testa del tassello non espande e non trasferisce la spinta al supporto in fase di avvitamento, aiutando a prevenire danni a piastrelle e intonaco.

Infine, la maggiore capacità di espansione della versione lunga di SX Plus è ideale per i materiali da costruzione problematici, come il calcestruzzo aerato e i materiali da costruzione con grandi cavità.