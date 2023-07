Finstral punta sul vetro con un nuovo impianto industriale a Oppeano (Verona)

Con un investimento di 15 milioni di euro, che completa la filiera industriale dell’azienda, già presente con altri 14 stabilimenti sul territorio, Finstral punta a crescere ancora. La nuova area produttiva si trova nel sito industriale a Oppeano, in provincia di Verona, attivo nella vetreria e nella produzione di serramenti. L’investimento comporta anche una ricaduta occupazionale di 60 nuovi dipendenti che, insieme alla forza lavoro già presente, consente all’azienda di poter contare sull’esperienza di 140 collaboratori.

Finstral, azienda famigliare con una leadership internazionale nel settore dei serramenti, vanta un fatturato 2022 di 270 milioni di euro, in ulteriore crescita rispetto ai 222 del 2021 e con una previsione di chiudere l’anno in corso con oltre 300 milioni di euro.

Il sito industriale veronese che copre oggi, dopo il suo potenziamento, una superficie totale di 23.500 metri quadrati, con una capacità produttiva di 3.500 finestre alla settimana, si inserisce in un piano di investimenti che dal 2021 ha visto oltre 30 milioni di euro impiegati in tecnologia per la modernizzazione delle linee produttive in altri sei stabilimenti dell’azienda. È prevista anche la crescita della presenza industriale di Finstral in alcuni Paesi chiave: a breve sarà inaugurato un nuovo impianto produttivo vicino a Saragozza in Spagna.

Nel nuovo progetto di riqualificazione dello stabilimento Finstral è stata implementata in particolare la vetreria, con un ampliamento di 9.500 metri quadrati completamente conforme agli standard dell’Industria 4.0. I nuovi macchinari all’avanguardia, come la stampante digitale per il vetro, che consente infinite personalizzazioni e tagli differenti, hanno assorbito 10 milioni di euro sull’investimento totale, ma accrescono competenze e efficientamento dei processi industriali.

La vetreria è la più moderna e completa a livello tecnologico in Europa, con una capacità produttiva pari a 1.500 pannelli di vetrocamere al giorno. Oltre alla vetreria è stato rinnovato l’impianto per la produzione di finestre e portefinestre e un reparto di lavorazione del legno.

Tutto il progetto architettonico dei nuovi spazi industriali di Oppeano è studiato nel segno dell’efficienza energetica. Uno degli obiettivi principali della riqualificazione è stato ridurre il consumo di energia attraverso processi produttivi efficienti e algoritmi di ottimizzazione. È stato inoltre potenziato l’impianto fotovoltaico esistente. Le grandi vetrate favoriscono infine la luce naturale e l’utilizzo di pompe di calore ha sostituito le caldaie a gas.

Un impegno concreto, quello per l’ambiente, che che ha fatto sì che dal 2012 al 2022 l’emissione di Co2 di Finstral sia diminuita del 77% (per produzione e processi). L’obiettivo è di diventare Co2 neutra entro il 2030. Sempre in quest’ottica, negli ultimi dieci anni il fabbisogno energetico per unità di finestra si è ridotto del 25%. L’energia autoprodotta sul consumo complessivo degli impianti industriali arriverà inoltre in un prossimo futuro al 25%.

Con l’investimento a Oppeano e nei suoi altri siti industriali, Finstral conferma la sua avanguardia nell’utilizzo di tecnologie e materiali impiegati: è l’unica azienda del settore, infatti, ad adottare in tutti i suoi prodotti un nucleo in Pvc, materiale ideale per i serramenti perché stabile, non assorbe umidità e garantisce il massimo isolamento. Ma Finstral non è solo Pvc. I suoi prodotti sono anche una combinazione sempre più completa di materiali come l’allumino e il legno, capaci di una personalizzazione e di uno standard di altissima qualità per un mercato sempre più ampio di fascia alta.

Finstral è stata fondata nel 1969 ad Auna di Sotto, sull’altipiano del Renon, in provincia di Bolzano. È una delle principali produttrici in Europa di finestre, porte d’ingresso e verande. Con 1,3 miliardi di possibili combinazioni, tra alluminio, Pvc, legno e vetro, l’azienda offre l’assortimento di finestre più completo d’Europa. L’azienda altoatesina è cresciuta costantemente a partire dal 1969 e in 50 anni ha ampiamente allargato il proprio polo produttivo arrivando a contare oggi 14 stabilimenti di produzione, 1.650 dipendenti, distribuiti in 14 Paesi, 25 Studio Finstral e 220 Studio Partner Finstral (di cui 125 in Italia). Quest’ultimi sono dei veri e propri partner di business che portano su tutto il territorio italiano l’expertise e la qualità dell’azienda