Fibrotubi: nuova vita al tetto di una cascina con Sottocoppo Metallico Coibentato

La maggior parte del patrimonio storico immobiliare italiano si trova in aree agricole, rurali e periferiche, che dopo la pandemia sono diventate più ricercate per la possibilità di avere spazi esterni ampi, da vivere con la propria famiglia. Ristrutturare queste abitazioni di grandi dimensioni implica quasi sempre il rifacimento della copertura, spesso molto datata e fuori dagli standard di efficientamento moderni. Come nel caso di una cascina rurale a Campagnola Cremasca (Cremona).

L’abitazione si presentava con una vecchia sottocopertura ecologica in lastre in fibrocemento, con sopra vecchi coppi. Una struttura che denunciava problemi per il peso eccessivo e le infiltrazioni della pioggia. Il committente ha quindi chiesto una soluzione che rimediasse, ma recuperando i coppi esistenti, e che fosse leggera e durevole nel tempo.

L’impresa Edile Guerini Claudio di Casteleone (Cremona) e il cliente finale hanno scelto così di utilizzare Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi.

Sottocoppo Metallico Coibentato è l’evoluzione della versione base che abbina alla lastra grecata nuda uno strato isolante da 13 millimetri.

Il metallo garantisce l’impermeabilità all’acqua anche a bassa pendenza (minimo 15%). I correntini e gli speciali profili metallici preforati brevettati consentono il fissaggio in sicurezza del coppo tramite ganci, impedendone lo scivolamento verso il basso, come con le classiche coperture tradizionali.

Pedonabile e resistente senza rischi di rottura, Sottocoppo Metallico Coibentato è più leggero rispetto ai classici sottocoppi in commercio.

Grazie allo strato coibente, questa soluzione ha consentito anche l’isolamento della struttura sottostante al tetto della casa di campagna, offrendo una trasmittanza termica migliorata, una riduzione del rumore e una riduzione dell’effetto condensa.

LA SCHEDA

Tipologia: rifacimento copertura e ristrutturazione cascina rurale

Luogo: Campagnola Cremasca (Cremona)

Impresa installatrice: Impresa Edile Guerini Claudio di Casteleone (Cremona)

Copertura: Sottocoppo Metallico Coibentato, rosso coppo

Superficie totale coperta: 500 mq