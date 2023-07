Eclisse è online con il nuovo sito web eclisse.it, sviluppato in collaborazione con l’agenzia Fkdesign, che ha ottenuto un importante riconoscimento all’ultima edizione del concorso Mediakey Interactive Key Award, aggiudicandosi il prestigioso Premiere Key Award.

«Non si tratta di un semplice progetto di restyling grafico, ma del risultato di un percorso di analisi, studio, progettazione che ha portato dopo tanto lavoro sempre in sinergia con il team interno Eclisse al rinnovamento del sito web. La creazione di un percorso di navigazione mirato e personalizzato secondo ciascun target agevola la fruibilità e l’utilità del sito, rendendolo non solo una vetrina dei prodotti e racconto dell’azienda, ma una piattaforma che punta sulla massima facilità e immediatezza in ottica di user experience e, al contempo, una declinazione digitale del posizionamento e della brand identity, esplicitandone valori, personalità e promessa», ha dichiara Federico Frasson, managing director di Fkdesign.

Specializzata nella produzione di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa e filomuro, con oltre 30 anni di esperienza e più di 40 brevetti depositati, Eclisse si conferma come un’azienda votata all’innovazione, impegnata nella ricerca, nell’ottimizzazione e nel perfezionamento delle proprie soluzioni.

Il sito, caratterizzato da un percorso di navigazione chiaro ed intuitivo, permette a ciascun utente, professionale e non, di trovare rapidamente le informazioni di cui ha bisogno, anche senza conoscere a fondo i prodotti della gamma. Ognuno potrà poi rivolgersi direttamente al proprio rivenditore di zona per richiedere un preventivo o un appuntamento in sede.

«Siamo entusiasti di presentare questa risorsa a supporto dell’attività dei nostri partner commerciali. Attraverso questa nuova esperienza di navigazione, più intuitiva ed agevole, i rivenditori potranno intercettare direttamente la domanda dei clienti e gestire il lavoro in maniera più efficiente e redditizia», è il commento del responsabile commerciale dell’azienda, Fabrizio Zaccaron.

«Eclisse è un brand da sempre orientato all’innovazione che ha come baricentro l’ascolto dei propri clienti per creare soluzioni che rendano più semplice la scelta, la progettazione e la posa dei controtelai. Il sito è stato progettato infatti per rispondere alle esigenze di ciascun target definendo un percorso ad hoc, in grado di valorizzare al massimo le potenzialità dei prodotti, con il supporto di un servizio a 360 gradi. La semplicità di utilizzo delle soluzioni Eclisse è diventata anche il messaggio chiave della nuova campagna di comunicazione multicanale ‘Semplice con Eclisse’, dedicata a progettisti, installatori e privati», conclude Fabiana De Luca, responsabile marketing dell’azienda.