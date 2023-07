Casa Green, design e relax sul garda

Costruire un edificio e allo stesso tempo preservare l’ambiente riducendone l’impatto sull’ambiente. Obiettivo che si può raggiungere se si opta per la bio edilizia, come testimonia la realizzazione di una villa costruita a Lazise, cittadina sulla sponda orientale del lago di Garda che è anche una popolare meta di vacanze.

L’edificio green, che è destinato al soggiorno turistico di alcuni giorni o poche settimane, si chiama Villa Collivo, ed è stato progettato con attenzione al comfort dei residenti, oltre che a inserirsi nell’ambiente circostante, con una piacevole vista sul lago.

Non solo: chi affitta una suite a Villa Collivo può godere di un ampio giardino con una piscina infinity, cioè con la superficie dell’acqua sullo stesso livello del terreno, con vista lago. In aggiunta c’è anche una tenuta coltivata a viti e ulivi.

La villa è stata realizzata seguendo i principi della bio edilizia, con struttura portante in acciaio e muratura di tamponamento realizzata Natural Beton 200 di canapa e calce applicati a spruzzo su parete in laterizio da 10 centimetri.

Le 5 suite

La mappa della villa indica un primo piano composto da cinque ampie suite indipendenti, alle quali i progettisti hanno assegnato il nome di Acqua, Foglie, Cielo, Terra e Sabbia, giusto per rimanere in sintonia con il mood naturale.

Tutte le suite hanno un bagno privato. La villa può ospitare fino a un massimo di 16 persone. Tutte le stanze sono dotate di riscaldamento centralizzato a pavimento e aria condizionata regolabile localmente.

Al piano terra si trova un’ampia sala da pranzo, una cucina e una zona giorno con caminetto, divani ed un accogliente studio dove rilassarsi. Non manca nulla: la villa è dotata di aria condizionata e riscaldamento regolabile da ciascuna stanza, tv satellitare, wifi internet, sistema d’allarme e ascensore interno.

L’ambiente elegante

L’interior design di Villa Collivo è stato curato dall’architetto Francesca Rapisarda. I colori caldi si ritrovano principalmente al piano terra. Al piano notte prevalgono l’azzurro, il verde e il beige, toni che comunicano con il paesaggio esterno e la natura, l’azzurro del lago e il verde degli alberi.

Gli arredi sono composti da pezzi di modernariato e contemporanei e offrono un ambiente elegante e luminoso, atmosfere tipicamente italiane. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, nulla è stato lasciato al caso.

Gli spazi hanno permesso di creare luoghi flessibili per l’uso ricettivo, sia per i gruppi di amici che per le famiglie. Le soluzioni per porte sono firmate Eclisse, sia scorrevoli a scomparsa, sia a battente filomuro, delimitano e mettono in comunicazione diversi ambienti.

Porte a scomparsa

Le porte a scomparsa hanno permesso di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, specialmente nei corridoi, creando un senso di ampiezza e fluidità.

In una struttura ricettiva, dove si desidera offrire un ambiente accogliente e spazioso agli ospiti.

Le porte a scomparsa sono state utilizzate anche per separare o unire spazi comuni a seconda delle esigenze.

Il design minimalista delle porte filomuro ha aggiunto un tocco di modernità ed eleganza agli ambienti. Grazie all’assenza di qualsiasi cornice e finitura esterna, le porte contribuiscono a creare un aspetto pulito e raffinato all’intero progetto.

di Paolo Caliari