Bagno: impiantistica più semplice e affidabile con le cassette da incasso Viega Prevista Pure

Specializzata nell’impiantistica edile, Viega presenta le nuove cassette da incasso Prevista Pure, semplici da installare e affidabili, ideali anche per la ristrutturazione di appartamenti, hotel o strutture sanitarie.

Le cassette di scarico Prevista sono compatibili con tutte le placche di comando Viega delle serie Visign for Style, Visign for More e Visign for Public. Larghe solo 45 centimetri, con uno spessore di 8 centimetri, possono essere inserite in pareti in muratura o in installazioni a secco, con scarico a pavimento per sanitari a terra e modulo per l’installazione di vasi sospesi. La gamma Viega comprende soluzioni di risciacquo per pareti a spessore maggiore (12 centimetri).

Le cassette Prevista si distinguono per il “colore-guida” che indica ogni componente su cui l’installatore può/deve intervenire, senza alcun utensile. Diventa così facile e intuitivo accedere al rubinetto a squadra, alle leve di azionamento dello scarico e alla valvola di riempimento.

Anche la manutenzione ordinaria diventa più agile e intuitiva: pochi componenti interni permettono di sveltire le operazioni e ridurre i margini di errore. L’estrazione delle principali valvole (scarico e riempimento) si semplifica senza il rischio di perdere accidentalmente elementi o guarnizioni.

La cassetta è inoltre progettata per ridurre il volume di acqua utilizzata. È anche possibile dimezzare ulteriormente i consumi agendo su leve di regolazione interne per portare il risciacquo “piccolo” da 4 a 3 litri (con un minimo di 2 litri per i modelli con spessore 12 centimetri) e di intervenire ancora più drasticamente sul flusso totale (da 7,5 a 4,5 con un minimo di 3,5 litri per i modelli con spessore di 12 centimetri).