Appuntamento nel 2024 con la quinta edizione di GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo

Dal 18 al 20 aprile 2024 a Piacenza Expo si terrà la quinta edizione della mostra-convegno GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days, la manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti.

«Una delle novità del GIC 2024, sarà certamente la prima edizione degli IDRA-Italian Demolition & Recycling Awards, durante la quale verranno premiate quelle imprese e quei professionisti italiani che si saranno messi particolarmente in luce negli ultimi 18 mesi nello specifico settore, così come l’organizzazione di un convegno dedicato alle gru edili, essendo queste principalmente utilizzate per il sollevamento del conglomerato cementizio, ma anche di casseforme e di tutto il materiale necessario per la costruzione (ma anche la demolizione) delle strutture in cemento armato», racconta Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Exhibitions, organizzatrice del GIC.

Il convegno sulle gru edili, si andrà ad aggiungere a quelli tradizionalmente organizzati dalle varie Associazioni di categoria. «Molte delle oltre 60 tra Associazioni di Categoria e Istituzioni che da sempre sostengono il GIC, sono state contattate per il rinnovo del proprio patrocinio e, tra quelle che ci hanno già riconfermato il loro sostegno, evidenziamo la ANEPLA-Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei e Affini, che ci ha tempestivamente rinnovato la sua affiliazione, essendo il calcestruzzo composto per l’80% da inerti».

Tra i convegni non mancherà anche quello dedicato alla costruzione e manutenzione delle piste aeroportuali ad uso sia civile che militare al quale hanno sempre partecipato i massimi esperti del settore appartenenti al mondo universitario, alle società di gestione aeroportuale, nonché i più alti rappresentanti delle Autorità di gestione infrastrutturale degli aeroporti militari dell’Aeronautica Militare e degli aeroporti civili dell’ENAC.

Da non perdere anche la consegna degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards, evento questo che ha sempre accompagnato la mostra piacentina.

Nel 2022 hanno partecipato al GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo 234 gli espositori e oltre 5.000 i visitatori (sia italiani che esteri) «Sebbene sia sempre molto cauto nelle mie previsioni sono certo che questa quinta edizione della fiera sarà ancora più grande ed internazionale delle precedenti, e ciò anche perché sono sempre più numerosi gli operatori del comparto ad apprezzare la formula del nostro evento che garantisce contatti estremamente qualificati con operatori sia italiani che esteri a fronte di investimenti assai più contenuti rispetto alle fiere generaliste presenti in Italia», commenta Potestà.

Alla luce della forte richiesta di spazi espositivi proveniente anche dagli operatori esteri, Mediapoint & Exhibitions ha deciso di iniziare la vendita degli stand con largo anticipo, riproponendo agli espositori della precedente edizione le medesime aree occupate nel 2022.

Per maggiori informazioni: www.gic-expo.it