Wienerberger Safety Days: informazione e formazione sulla cultura della sicurezza

Si è concluso venerdì 9 giugno 2023 il primo appuntamento dei Safety Days, l’evento di Wienerberger Italia dedicato al tema della Cultura della Sicurezza, giunto alla sua terza edizione. Organizzato presso lo stabilimento di Bubano (Bologna), nel mese di settembre verrà replicato anche negli altri tre stabilimenti produttivi: Gattinara (Vercelli), Villabruna di Feltre (Belluno) e Terni.

Per l’occasione hanno presenziato numerosi ospiti ed autorità, tra cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Sindaco di Mordano Nicola Tassinari.

«I Safety Days sono una delle strategie che Wienerberger mette in campo per salvaguardare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti. Lo scorso anno il tema principale della giornata era la gestione delle emergenze, quest’anno invece il filo conduttore è il lavoro in team, che fondamentalmente significa essere in grado di portare a termine un obiettivo comune, anteponendo l’importanza e il benessere del gruppo ai propri bisogni individuali, cercando inoltre di valorizzare le diverse caratteristiche di ogni singola persona coinvolta», spiega Pietro Vandini, HSE Country Manager di Wienerberger Italia. «La capacità di lavorare in gruppo è un elemento cardine in ambito Safety perché, in azienda, non siamo dei singoli elementi all’interno di un semplice contesto lavorativo ma bensì gruppi di persone in un contesto sociale, che devono essere in grado di collaborare per migliorare la sicurezza del proprio luogo di lavoro».

Investire nella sicurezza per Wienerberger significa innanzitutto dotare i propri stabilimenti di tutte le protezioni e precauzioni possibili, dando massima importanza alla tutela della salute dei propri lavoratori. I Safety Days rappresentano un importante momento di informazione e formazione pratica, con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente il personale Wienerberger e incentivare un miglioramento continuo per quanto riguarda le condizioni di sicurezza e salute. Questo evento comporta la chiusura dello stabilimento produttivo e degli uffici (e, di conseguenza, lo stop delle vendite) per un giorno intero.

«Durante questi Safety Days vogliamo mandare un messaggio molto chiaro: l’azienda pone la sicurezza davanti a tutto, tanto da chiudere per un giorno intero produzione e vendite. Non siamo solo lavoratori e lavoratrici, siamo prima di tutto persone, e dobbiamo tutelare la nostra salute e sicurezza, insieme», conclude Vandini.