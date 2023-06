Truzzi riconfermato in Assobeton

L’assemblea generale dei soci di Assobeton ha visto la riconferma della squadra proposta dal presidente Alberto Truzzi, da poco membro del board e rappresentante alla General Assembly Bibm, Federation of the European Precast Concrete Industry. L’assemblea ha quindi rinnovato la propria fiducia ai v icepresidenti Manuel Boccolini (Manini Prefabbricati) con delega ai rapporti con la committenza e con i fornitori, Riccardo Cecconi (Unibloc), delega alla sostenibilità e Francesca Nava (Mc Prefabbricati). delega alla comunicazione. Assobeton rappresenta il comparto italiano dell’edilizia industrializzata in calcestruzzo. Aderisce a Confindustria Federvarie e Federbeton