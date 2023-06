Triflex per il ripristino e impermeabilizzazione di una copertura metallica a Parcelforce (Regno Unito)

Triflex è stata coinvolta nel progetto di impermeabilizzazione e protezione della copertura metallica del tetto dell’azienda di spedizioni Parcelforce, situata a Ipswich, capoluogo della contea inglese del Suffolk, nel Regno Unito.

Il vecchio tetto, con una superficie di 2.000 metri quadrati, era costituito da lastre metalliche ondulate rivestite da PVC. Questo tipo di copertura tende a degradarsi a causa dell’esposizione prolungata ai raggi UV.

Di solito, le lastre metalliche di copertura mostrano i segni più evidenti di corrosione dove la lastra viene tagliata, a causa del coating a base di PVC che si impiega per rivestire il giunto e si stacca piuttosto velocemente. Il fenomeno di corrosione porta a perforazioni e cedimenti delle lastre nei punti che si sono assottigliati, causando infiltrazioni di acqua piovana sempre più copiose.

Per il ripristino, il proprietario dell’edificio desiderava individuare l’intervento più duraturo ed efficiente, anche dal punto di vista dei costi. Le opzioni che aveva preso in considerazione erano la sostituzione integrale della copertura metallica o l’impermeabilizzazione delle lastre esistenti.

Per evitare il fenomeno di deterioramento che si sarebbe presentato anche sulle lastre ondulate di metallo nuove, c’era bisogno di intervenire con una soluzione con proprietà anticorrosive, che è stata identificata nei prodotti Triflex.

Grazie alla forma liquida delle soluzioni Triflex a base di PMMA è stato possibile trattare e impermeabilizzare, oltre ai giunti, anche i dettagli più minuti e complessi. I ridotti tempi di indurimento dei sistemi Triflex hanno inoltre consentito di effettuare un intervento estremamente rapido.

Nel dettaglio Triflex ProDetail è stato scelto per fornire una soluzione di impermeabilizzazione rinforzata nei giunti, per alcuni dettagli e per le grondaie, mentre Triflex Cryl Finish 205 è stato utilizzato come rivestimento per l’intera superficie del tetto.

Entrambi i prodotti sono stati utilizzati abbinati a Triflex Metal Primer al fine di garantire la migliore adesione possibile al substrato. Triflex Metal Primer funge inoltre da passivante contro lo sviluppo di corrosione sul metallo esposto.

Triflex ProDetail e Triflex Cryl Finish 205 sono caratterizzati da una estrema rapidità di applicazione, essendo resistenti alla pioggia dopo 30 minuti e completamente induriti in 45 soli minuti, consentendo quindi di effettuare l’intervento in pressoché tutte le stagioni e in caso di tempo incerto, venendo così incontro all’esigenza del proprietario di Parcelforce di effettuare la manutenzione della copertura senza interrompere l’attività aziendale.