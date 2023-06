Total color con i nuovi rivestimenti decorativi Allover di San Marco

Il nuovo sistema di rivestimenti decorativi Allover di San Marco si compone di tre prodotti studiati per creare continuum monocromatici tra pavimenti, soffitti e pareti caratterizzati da un effetto semi opaco e privo di giunte.

Allover Base, Allover Finish e Allover Top sono i prodotti monocomponenti all’acqua che danno vita al sistema, realizzando superfici dall’aspetto liscio e compatto in soli 2 millimetri di spessore e lasciando ampio margine di personalizzazione a seconda del grado di finitura che si desidera ottenere.

Allover Base, in pasta spatolabile, crea un resistente fondo ancorante e consente di creare eleganti decorazioni testurizzate grazie a un’adesione diretta sui materiali di sottofondo; Allover Finish riduce la porosità dei supporti conferendogli un aspetto più minimalista. Con un ultimo tocco dal finish semi opaco, infine, la vernice trasparente Allover Top infonde loro proprietà idrorepellenti, anche contro liquidi caldi, e protettive, in caso di contatto con sostanze normalmente utilizzate in ambiente domestico e ristorativo.

Il sistema Allover permette di ottenere un alto grado di copertura e libera la posa dalle complesse e onerose preparazioni dei supporti e dai costi di demolizione. Applicabile con pochi passaggi direttamente sulle superfici più comuni come piastrelle, massetti, cartongesso e intonaci cementizi, risulta ideale in soggiorni, cucine, bagni e lavanderie. È inoltre la soluzione perfetta per proteggere i mobili e le pareti più esposte a schizzi d’acqua o macchie, come le parti retrostanti alla zona cottura e al lavello.

Flessibilità, semplicità di pulizia e idoneità al riscaldamento a pavimento rendono questo sistema altamente performante sia in ambito residenziale, sia in locali commerciali e wellness.

Disponibile in 23 diverse tonalità di colore, il sistema Allover non solo consente di dare agli interni carattere e personalità secondo le tendenze contemporanee, ma anche di renderli luoghi sicuri e salubri: tutti i suoi prodotti sono infatti certificati da Eurofins Indoor Air Comfort e sono in classe A+ per le ridotte emissione di VOC nell’aria.