Schüco InClose: pannelli per porte esterne dallo stile coordinabile agli infissi

Realizzare porte d’ingresso coordinate con gli infissi è oggi possibile grazie a Schüco InClose, la nuova linea di pannelli in fibra di legno su misura e su disegno adatta alla realizzazione di porte, portoncini, porte blindate, con o senza inserti, vetrabili e non.

I pannelli Schüco InClose sono proposti in quattro differenti spessori (28, 36, 38 e 48 millimetri) e sono composti da uno strato termoisolante dalle alte prestazioni, costituito da una schiuma rigida PIR a celle chiuse, ricoperta su entrambi i lati con un rivestimento di gas impermeabile multistrato. A sua volta, la schiuma poliuretanica è racchiusa tra due strati di fibra di legno certificata FSC.

I pannelli Schüco InClose sono realizzabili nelle forme e nelle finiture già disponibili a

catalogo, oppure possono essere richiesti con disegni e pattern totalmente personalizzati su progetto.

La gamma di colori e texture è molto ampia e permette di scegliere tra le pellicole di rivestimento Choose Your Color e Choose Your New Color. Queste ultime sono state recentemente arricchite con le declinazioni Bianco materico e Nero materico ultra matt e le

pellicole effetto legno Woodec Turner Oak Walnut e Chia che riproducono, in maniera

estremamente realistica, le tinte e le venature del materiale ligneo.

Resistenti agli agenti atmosferici e all’usura del tempo, le nuove pellicole si puliscono facilmente con il kit di pulizia Schüco EasyCare o con un detergente neutro, preservandone la bellezza per decenni.

Adatti anche per il rinnovamento di porte e portoncini preesistenti, i pannelli Schüco InClose sono garantiti 5 anni.