SanSwiss acquisisce la britannica Kudos Shower Products

Dopo la recente acquisizione a marzo 2023 di Glass 1989 e di Karol Italia, SanSwiss annuncia l’acquisizione di Kudos Shower Products, marchio molto noto nel campo della produzione e della distribuzione di box doccia nel Regno Unito.

Società del Gruppo Ronal, SanSwiss, con sede a Härkingen, in Svizzera, è un produttore europeo di box doccia e prodotti per l’arredo bagno e il benessere distribuiti in oltre 17 paesi.

«Con Kudos, rafforziamo ulteriormente la nostra competenza e le nostre prestazioni nel settore dei box e dei piatti doccia per i nostri partner e clienti in tutta Europa. Straordinarie opportunità potranno inoltre derivare dalle sinergie di marketing, delle tecnologie, dallo sviluppo di nuovi prodotti, dall’internalizzazione della produzione e dal potenziamento della capacità produttiva», spiegano Olivier Gunther e Sebastian Hainz, co-amministratori delegati di SanSwiss. «Come già comunicato per i marchi Glass1989 e Karol Italia, le società e i marchi proseguiranno senza interruzione le loro attività di vendita indipendenti nei rispettivi canali e paesi. Siamo certi che questa unione di competenze di alto livello ci consentirà di offrire ai nostri clienti vantaggi ancora maggiori e soluzioni innovative per docce e bagni».

Kudos rappresenta un’opportunità per fondere due aziende di successo con prodotti complementari, consentendo un’introduzione sul mercato britannico dei prodotti SanSwiss, un potenziale di crescita in Europa con la gamma Kudos e lo sviluppo di nuovi prodotti grazie alla combinazione delle risorse delle due aziende.