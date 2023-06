Nuova linea di soglie e gocciolatoi Roverplastik per serramenti in legno

Roverplastik presenta una nuova linea distintiva di soglie a taglio termico e gocciolatoi per serramenti in legno: prodotti distintivi ad alto valore aggiunto che combinano aspetto estetico, prestazioni e semplificano il montaggio per gli installatori

La nuova linea di gocciolatoi in alluminio per le finestre in legno proposta da Roverplastik beneficia della progettazione interna dell’azienda e si distingue per la clip con incastro a rotazione che permette di centrare la barra in alluminio sul traverso del serramento prima dello scatto, tutelando così la verniciatura delle parti in legno.

Le clip dei gocciolatoi sono più larghe e possono quindi essere montate in numero inferiore. Possono inoltre essere smontate, consentendo di rimuovere il gocciolatoio in caso di danneggiamento, procedura non sempre possibile con le soluzioni tradizionali.

I tappi laterali dei gocciolatoi sono realizzati in plastica semi-rigida: in questo modo l’aderenza del tappo al montante del telaio può essere fatta a interferenza, assicurando la tenuta tra gocciolatoio e montante. Il tappo, in continuità con il gocciolatoio, presenta la cava di incastro per la guarnizione che così può essere estesa a contatto con le guarnizioni montate al telaio a formare un perimetro di tenuta continuo.

Un’altra importante novità dei gocciolatoi riguarda il loro aspetto estetico: clip, gocciolatoi, tappi, e guarnizioni, oltre a bianco e argento, possono essere scelti in tinta assicurando uniformità alla vista.

Le soglie a taglio termico in alluminio per portefinestre in legno sono proposte in due versioni: con taglio termico tradizionale in poliammide a giuntare i profili di alluminio interno ed esterno, o interamente in ABS, con cover in alluminio interna ed esterna.

Entrambe le versioni combinano vantaggi dal punto di vista estetico: in una per l’argento vi è l’abbinamento colore tra alluminio e ABS; nell’altra versione la guarnizione, una volta montata, va a nascondere il profilo in poliammide nera. Nella versione in ABS è stata, inoltre, implementata la disponibilità di una cover interna a scatto applicata per parificare il livello rispetto ai riscontri della ferramenta, sempre con il vantaggio del colore su colore, a ulteriore beneficio dell’estetica.

Grande attenzione da parte di Roverplastik anche relativamente al montaggio delle soglie con taglio termico. Il fissaggio della soglia al montante in legno è assicurato da una turbo-vite auto-forante e un inserto telescopico brevettato che, in un solo passaggio, consentono il fissaggio dell’elemento soglia al legno senza tensione alcuna, velocizzando il processo di installazione.

Per entrambe le versioni sono state studiate anche viti auto-foranti ed è stata progettata la parte in allumino interna della soglia in modo che il fissaggio dei riscontri possa avvenire senza il pre-foro.

Le due nuove versioni di soglie a taglio termico sono progettate con la parte interna predisposta per l’inserimento di una barretta in alluminio che rinforza il serramento e rende possibile l’installazione di una ferramenta antieffrazione.