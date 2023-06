Leonardo Messaggi al vertice di Assiad

Assiad, associazione che rappresent il settore dei prodotti chimici e delle fibre per il cemento e il calcestruzzo, ha eletto nuovo presidente e vicepresidenti. Il nuovo presidente è Leonardo Messaggi, ingegnere di grande esperienza nel settore, sviluppata prima nel gruppo Italcementi e poi, dal 2016 in Sika Italia, in cui ricopre il ruolo di responsabile commerciale del business degli additivi per calcestruzzo e dell’industrial flooring. In Italcementi ha ricoperto ruoli via via crescenti sino a raggiungere la posizione di direttore vendite Italia. In Sika Italia è parte del Management Team e recentemente è entrato a far parte del Regional Sika Senior Management. I due vicepresidenti sono Paolo Novello di La Matassina, e Francesco Rotolo di Draco Italiana. Avranno un ruolo fondamentale nel supporto delle attività dell’associazione e nell’ulteriore promozione degli obiettivi di Assiad in termini di sostenibilità e innovazione.